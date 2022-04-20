Суд прекратил административное преследование Эдуарда Атаева

20 апреля 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о неповиновении полиции на пикете в Махачкале в отношении Эдуарда Атаева прекращено, Атаев намерен обжаловать задержание в январе по этому делу и требовать компенсации морального вреда, сообщил сегодня юрист Марат Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых на территории села Эндирей. На него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам правоохранительных органов), однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за допущенных при составлении нарушений.

27 марта Эдуард Атаев был заподозрен в хранении взрывного устройства. Хасавюртовский районный суд заключил его 30 марта под стражу на два месяца. Верховный суд оставил это решение в силе. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили.

Решение суда первой инстанции о возврате материалов дела в полицию было обжаловано Эдуардом Атаевым, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов, представляющий интересы активиста. "Эдуард не сомневался в своей правоте, так как никакого правонарушения он не совершал. 25 января он проводил пикет в Махачкале. К нему подошли сотрудники полиции, пригласили (дать) объяснения, но в итоге (оставили) его в отделе на сутки. Был составлен протокол об административном правонарушении, но суд его вернул обратно в полицию. Мы решили, что лучше добиться рассмотрения дела по существу и обжаловали определение судьи о возврате материалов. Верховный суд нас в итоге поддержал и направил дело на новое рассмотрение", - пояснил юрист.

Повторное рассмотрение административного дела в отношении Атаева в Советском районном суде Махачкалы состоялось сегодня, рассказал Исмаилов. "Эдуарда Атаева в суде не было, так как он находится в СИЗО, как он считает, по сфабрикованному обвинению, причиной которого стала его общественная деятельность. Не пришли на заседание и представители МВД", - добавил он.

Суд прекратил дело о неповиновении сотрудникам полиции в связи с отсутствием события административного правонарушения, сообщил юрист. "Мы намерены обжаловать административное задержание Эдуарда Атаева, а затем уже и обратимся с иском о компенсации морального вреда", - добавил Исмаилов.

"Кавказский узел" также писал, что в марте районный суд в Махачкале частично удовлетворил иск активиста Салима Халитова к МВД, присудив ему 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за административный арест. 13 октября 2021 года Халитов провел пикет с требованием вернуть всенародные выборы главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября 2021 года Халитова задержали на площади, и на следующий день суд арестовал его на 10 суток за неповиновение полиции. В спецприемнике Халитов объявил сухую голодовку. 8 декабря 2021 года апелляционная инстанция отменила решение об аресте, а при новом рассмотрении суд прекратил производство по делу.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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