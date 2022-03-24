Суд назначил Салиму Халитову компенсацию за арест

24 марта 2022, 13:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Районный суд в Махачкале частично удовлетворил иск активиста Салима Халитова к МВД, присудив ему 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за административный арест. Защита намерена добиваться большей компенсации, сообщил представитель Халитова.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Салим Халитов направил иск в суд с просьбой взыскать с МВД России 768 420 рублей в качестве компенсации за необоснованный административный арест, который он отбывал в спецприемнике УМВД по Махачкале. Необоснованность преследования подтверждается тем, что суд при повторном рассмотрении дела прекратил производство по нему ввиду отсутствия административного правонарушения, пояснил представитель Салима Халитова, юрист Марат Исмаилов.

13 октября 2021 года Халитов провел пикет с требованием вернуть всенародные выборы главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября 2021 года Халитова задержали на площади, и на следующий день суд арестовал его на 10 суток за неповиновение полиции. В спецприемнике Халитов объявил сухую голодовку. 8 декабря 2021 года апелляционная инстанция отменила решение об аресте, а при новом рассмотрении суд прекратил производство по делу.

Советский райсуд Махачкалы рассмотрел сегодня иск Салима Халитова и присудил ему 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за административный арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов, представляющий интересы истца.

Против удовлетворения иска высказалась сторона ответчика - представитель МВД России, который представил в суд письменные возражения.

Согласно возражениям, с текстом которых ознакомился корреспондент "Кавказского узла", истец не представил в суд доказательств причинения морального вреда, а вина причинителя вреда, составившего протокол об административном правонарушении в отношении Халитова, не установлена.

Постановление о привлечении Халитова к административной ответственности не выносилось должностными лицами органов внутренних дел, пояснил представитель МВД. "Следовательно, незаконное привлечение Халитова к административной ответственности со стороны должностных лиц органов внутренних дел отсутствует", - говорится в документе. Ответчик также посчитал, что указанная в иске сумма "не отвечает требованиям разумности и справедливости".

Рассмотрение иска прошло достаточно быстро, судья, выслушав стороны, удовлетворил иск частично, и сторона истца намерена обжаловать решение, отметил Марат Исмаилов. "На наш взгляд, назначенная компенсация занижена", - пояснил юрист.

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