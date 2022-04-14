Грузинские НПО потребовали от властей публично ответить на вопросы Евросоюза

14 апреля 2022, 05:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Грузии неправительственные организации просят правительство обнародовать заполненный опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Власти страны вправе опубликовать сам опросник, но требование публичных ответов на него чрезмерно, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. В Брюсселе 7 марта Комитет постоянных представителей стран Евросоюза договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам на вступление в ЕС, поданных Грузией, Украиной и Молдавией. 15 марта парламент Грузии принял резолюцию об ускоренной интеграции в Евросоюз. Проект резолюции поддержали как депутаты от правящей партией "Грузинская мечта", так и представители оппозиции. В принятом документе парламент Грузии призвал государства-члены и институты ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения ее вступления в организацию. 11 апреля стало известно, что в Люксембурге Грузии передан опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, на заполнение которого отводится один месяц. Окончательное решение в связи с присвоением Грузии статуса кандидата будет принято в июне на заседании Европейского совета.

Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, отмечали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

17 неправительственных организаций обратились к Ираклию Гарибашвили, еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархею и послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю с просьбой обнародовать вопросы и ответы на анкету для получения статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, НПО высказали желание включиться в процесс подготовки ответов для опросника.

«Мы, подписавшиеся организации, считаем, что процесс вступления в Евросоюз должен быть открытым, прозрачным и инклюзивным. Важно, чтобы в него было бы обеспечено включение гражданского общества. Мы подчеркиваем, что у гражданского общества есть ценный опыт, связанный с оценкой существующего положения в Грузии в сферах правосудия, борьбы с коррупцией и правам человека", - говорится в совместном обращении НПО, которое поступило 12 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

Среди подписантов 17 неправительственных организаций, в том числе "Партнерство за права человека", "Индекс демократии - Грузия", "Институт исследования права и политики", "Хартия журналистов Грузии", "Ассоциация молодых юристов Грузии" и другие.

НПО просят обнародования ответов на вопросы, что противоречит двухсторонним дипломатическим переговорам, в рамках которого происходит опрос Грузии, сама же эта просьба вызвана недоверием к властям, полагает политолог Центра стратегических исследований им.Александра Рондели Каха Гоголашвили.

«Нет такой практики, чтобы вопросы обнародовали бы до заполнения анкеты. Обнародовать вопросы анкеты или нет, решает правительство. Этот опросник надо очень срочно заполнять и отправлять, а процедуры, которые требуют неправительственные организации о том, что с ними надо посоветоваться, не совсем верны, в итоге это очень сильно приостановит процесс. Цель этого опросника - дать Еврокомиссии оценочную информацию, на базе которой она определит и даст рекомендацию, можно ли присуждать Грузии статус кандидата в члены Евросоюза или нет", - сказал Гоголашвили «Кавказскому узлу».

Грузинские ведомства, вовлеченные в имплементацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, осведомлены и владеют информацией, чтобы самим ответить на поставленные вопросы, уверен эксперт по международным отношениям.

«Может, в некоторых местах, ответы могут быть слишком оптимистичными, а в некоторых местах правительство попытается скрыть некоторые недостатки, но они будут обнародованы самой Еврокомиссией», - пояснил Гоголашвили.

Кроме того, по его словам, прежде чем разработать свое заключение, Еврокомиссия проведет консультации с грузинскими экспертами и неправительственными организациями.

Некоторые страны обнародуют сами опросники, но не ответы на него, при этом рекомендационные заключения Евросоюза по ним публичны, добавил он.

По его словам, у правительства страны есть право не обнародовать анкету, так как это рабочий документ и касается международных отношений, также таким правом наделяет закон об информации, оговаривающий, что власти страны имеют право до окончания рабочего процесса или переговоров не обнародовать информацию, полученную при обмене данными в процессе переговоров между правительствами двух стран.

Опросник может быть обнародован, если не было требований о соблюдении конфиденциальности по его отдельным статьям или частям, при этом нелогично требование НПО об обнародовании ответов на вопросы, поскольку власти страны не станут намеренно вредить процессу получения статуса кандидата в члены ЕС, считает аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Ираклий Менагаришвили.

«Подозрения в неправительственном секторе могут быть, часть которого никогда этого не скрывала. Они представляют собой разную, пеструю публику, у них совершенно разные взгляды, вкусы, оценки, источники информации, и подвести к общему знаменателю причины недоверия невозможно. Ими было предложено обеспечить максимально широкое участие всей общественности в этой работе. Эта формулировка тоже до конца не понятна, хотя звучит вполне демократично и как будто неплохо», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, что 27 июня 2014 года в Брюсселе Гарибашвили подписал с Евросоюзом соглашение об ассоциации, которое предусматривает вхождение страны в зону свободной торговли ЕС. Грузинский парламент ратифицировал этот документ единогласно 18 июля 2014 года. Однако 25 февраля 2022 года на фоне подготовки Евросоюзом второго пакета экономических санкций против России Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи со специальной военной операцией на Украине.