ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию Эйнулле Фатуллаеву

07 апреля 2022, 13:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека объявил решение по делу "Эйнулла Фатуллаев против Азербайджана", признав нарушение прав журналиста на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ постановил выплатить ему компенсацию на сумму 4 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля 2007 года Эйнулла Фатуллаев был приговорен Ясамальским районным судом Баку к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в клевете о Ходжалинской трагедии. Впоследствии против Фатуллаева было возбуждено новое уголовное дело по трем статьям УК Азербайджана: 214.1 (угроза терроризма), 283.2.2 (разжигание национальной, расовой и религиозной розни с использованием служебного положения), 213.2.2 (уклонение от налогов). 30 октября 2007 года Фатуллаев был признан виновным по этим трем статьям и осужден судом по тяжким преступлениям на 8,5 лет лишения свободы.

ЕСПЧ 22 апреля 2010 года признал незаконными приговоры азербайджанских судов в отношении Фатуллаева и потребовал его освобождения и выплаты материальной компенсации. Власти Азербайджана не согласились с требованиями и подали апелляцию. Однако Большая палата ЕСПЧ оставила в силе свое решение, отклонив кассацию правительства. 10 ноября 2010 года Верховный суд Азербайджана отменил приговоры от 2007 года. Но журналист оставался в заключении в связи с возбужденным против него 31 декабря 2009 года уголовным делом по статье 234.1 УК Азербайджана (незаконное хранение наркотиков). Фатуллаев был освобожден из тюрьмы 26 мая 2011 года в соответствии с президентским указом о помиловании, говорится в материале "Кавказского узла" "Репрессии против журналистов в Азербайджане в 2005-2012 гг.".

Европейский суд по правам человека 7 апреля объявил решение по иску Фатуллаева, который жаловался на несправедливое рассмотрение судом его дела и процессуальные нарушения. Кроме того, он указал на нарушения его прав по ст. 10 (свобода выражения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) и 34 (право на переписку с ЕСПЧ) Европейской конвенции прав человека. Последний пункт касался изъятия документов по делу Фатуллаева во время обыска в 2014 году в офисе юриста Интигама Алиева, представлявшего его интересы в ЕСПЧ. Журналист заявил, что был осужден "на основе сфабрикованных доказательств". Он также указывал, что ему не дали возможности эффективно оспорить эти доказательства в суде. Заявитель счел, что уголовное преследование было связано с его журналистской деятельностью, сказано в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Страсбургский суд признал нарушения прав Фатуллаева по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 34 Европейской конвенции прав человека и не стал рассматривать жалобы по ст. 10 и 18. Согласно решению, власти Азербайджана обязаны выплатить Фатуллаеву 4 тысячи евро в качестве компенсации, следует из сообщения ЕСПЧ.

Сам Фатуллаев оказался недоступен для комментариев. На своей странице в соцсети журналист опубликовал выдержку из публикации на сайте Haqqın.az, который он возглавляет.

"После освобождения журналист неоднократно просил правительство Азербайджана снять второе обвинение и оправдать его по второму сфабрикованному обвинению. Однако Верховный суд отказался признать журналиста невиновным. Эйнулла Фатуллаев обратился в Европейский суд по правам человека. Сегодня, 7 апреля, решением Европейского суда Эйнулла Фатуллаев вновь признан невиновным", - сказано в сообщении Фатуллаева.

Страсбургский суд подтвердил преследование Фатуллаева за журналистскую деятельность, несмотря на то, что были удовлетворены жалобы только по двум статьям, отметил юрист Халид Агалиев, проводящий мониторинг решений ЕСПЧ.

"ЕСПЧ счел, что суды назначили Фатуллаеву приговор, только опираясь на утверждения администрации колонии, не учли процессуальные требования журналиста, не позволили представить доказательства в свою пользу. Национальные суды не приняли во внимание доводы Фатуллаева о том, что его наказывают за продолжение журналистской работы даже в тюремном заключении", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Представляющий правительство Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.