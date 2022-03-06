Ганнушкина отпущена из отдела полиции в Москве

06 марта 2022, 18:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Московские полицейские отпустили правозащитницу Светлану Ганнушкину, составив протокол о нарушении порядка пикетирования. Ганнушкина заявила, что в пикете не участвовала. Член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов сообщил, что доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали на Манежной площади в Москве члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, а на входе в метро была задержана руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Олег Орлов был задержан с плакатом, а Светлана Ганнушкина сообщила из отделения полиции, что ей "ничего не предъявили".

Силовики сегодня усилили меры безопасности на Манежной площади и прилегающих улицах на фоне призывов провести сегодня несанкционированные акции в связи с военной операцией на Украине, сообщило ТАСС. В Волгограде прошла аналогичная акция протеста, около 30 ее участников были задержаны.

Полицейские отпустили Светлану Ганнушкину после того, как составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка пикетирования). "Она не предусматривает административного ареста. Как оказалось, председателя Комитета собираются привлечь к ответственности за участие в прогулке 27 февраля этого года", - сообщил в 17.20 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Часть к статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

При этом сама Светлана Ганнушкина пояснила, что "ни в каком пикете тогда не стояла, ничего не скандировала". "Она покинула отделение полиции вместе с адвокатом. Суд назначен на 15 марта", - говорится в сообщении Правозащитного центра.

В свою очередь Олег Орлов сообщил, что доставлен в ОВД Измайлово. "[Доставлены] 19 человек, задержанных на Манежной в связи с протестами. Среди них много тех, кто говорит, что просто гулял на площади. Видимо, часть из них реально попали случайно", - приводятся его слова в публикации Правозащитного центра "Мемориал"*.

Ранее в том же Telegram-канале опубликовано фото Олега Орлова, стоящего на площади с плакатом, на котором содержится призыв к миру на Украине. "Фото успела сделать - и передать до своего задержания - Светлана Ганнушкина", - поясняется в аннотации к снимку.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

По данным МВД России, в Москве сотрудники полиции задержали 1,7 тысячи участников акции протеста, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек. "В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061", - цитирует сообщение министерства РБК.

Напомним, 4 марта стало известно об обысках в двух офисах "Мемориала"* и в офисе комитета "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов. После более чем 12-часового обыска силовики уехали из офиса "Мемориала"* в Малом Каретном переулке, передав протокол дежурному. В ночь на 5 марта силовики уехали и из офиса "Международного Мемориала" в Каретном ряду.

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. Обыск по делу Хамроева стал предлогом, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*, предположили правозащитники.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.