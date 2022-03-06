Правозащитники Орлов и Ганнушкина задержаны в Москве

06 марта 2022, 15:20

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Силовики задержали на Манежной площади члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, а на входе в метро задержана руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта стало известно об обысках в двух офисах "Мемориала"* и в офисе комитета "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов. После более чем 12-часового обыска силовики уехали из офиса "Мемориала"* в Малом Каретном переулке, передав протокол дежурному. В ночь на 5 марта силовики уехали и из офиса "Международного Мемориала" в Каретном ряду.

Юристы "Мемориала"* 4 марта попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать правозащитников. После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. Обыск по делу Хамроева стал предлогом, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*, предположили правозащитники.

На Манежной площади в Москве задержан с плакатом член совета Правозащитного центра "Мемориал"* и руководитель программы «Горячие точки» Олег Орлов, сообщил в 14.19 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ", не уточнив, какой плакат держал Олег Орлов.

Силовики сегодня усилили меры безопасности на Манежной площади, а также на прилегающих к ней улицах в центре Москвы на фоне призывов к проведению сегодня несанкционированных акций в связи со специальной военной операцией на Украине. На площадь стянута техника, в том числе автозаки, сообщает ТАСС.

Кроме того, у метро "Театральная" в Москве задержали председателя "Гражданского содействия"* Светлану Ганнушкину. "Полицейские ведут ее в отделение", - сообщил Правозащитный центр, добавив, что сегодня Светлане Ганнушкиной исполнилось 80 лет.

«Сижу в отделении полиции. Задержали меня на входе в метро: как объяснили полицейские, камеры узнали мою физиономию. Мне ничего не предъявили, полицейские в метро сказали, что мне все объяснят в ОВД «Китай-город». Сейчас я сижу там, жду адвоката. За решетку меня не посадили», - приводятся в публикации от 15.07 мск слова Ганнушкиной, переданные из отделения полиции.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд приняли решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Защита подала апелляцию на это решение, дата ее рассмотрения назначена на 22 марта.

28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

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Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.