МАГАТЭ призвало воздержаться от обстрелов около Запорожской АЭС

04 марта 2022, 10:54

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Пожар около Запорожской АЭС, который, по данным властей Украины, начался сегодня ночью после обстрела, потушен, люди не пострадали. Международное агентство по атомной энергии призвало стороны воздержаться от боевых действий около АЭС. Российская сторона не прокомментировала инцидент.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта по итогам второго раунда переговоров делегации России и Украины смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города Украины. Однако представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку, однако первый раунд переговоров прошел в Белоруссии, недалеко от границы с Украиной. На переговорах делегации России и Украины нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение. Основной темой обсуждения стало прекращение огня.

Пожар произошел сегодня ночью в на площади 2000 квадратных метров в здании тренировочно-учебного центра рядом с Запорожской АЭС. К утру его удалось потушить, сообщила ГСЧС Украины. "В 6:20 [7:20 мск] пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - цитирует сообщение ведомства РБК.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возгорание началось в результате обстрела. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что известно о жертвах обстрела АЭС, «но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах назвать невозможно», пишет издание.

Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул основное оборудование станции, сообщило сегодня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий", - цитирует заявление международного агентства РИА Новости.

Согласно сообщению, радиационный фон вокруг АЭС не изменился. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, на станции отключен один из энергоблоков. Военная администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины заявила, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС, информирует агентство.

3 марта украинская сторона уведомила МАГАТЭ о том, что большое количество танков и пехоты «совершили прорыв сквозь блокпост» по направлению к Энергодару, заявил в тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, в срочном письме сообщалось, что «бои идут в городе Энергодар и на дороге к площадке ЗАЭС», и что ситуация является «критической». "Генеральный директор Гросси призвал к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре, а также обратился с призывом к действующим там вооруженным силам воздержаться от насилия вблизи АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ продолжает вести консультации с Украиной и другими сторонами в целях оказания стране максимальной возможной помощи в ее стремлении поддерживать ядерную и физическую ядерную безопасность в текущих сложных условиях", - говорится в публикации на русскоязычной версии сайта МАГАТЭ.

Минобороны России, по состоянию на 10.45 мск, не прокомментировало на своем сайте ситуацию около ЗАЭС.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".