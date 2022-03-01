01 марта 2022, 14:28
Уроженец Астраханской области погиб в ходе спецоперации на Украине
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Житель Красноярского района Арман Нарынбаев погиб в боях на Украине, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Как писал "Кавказский узел",
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня сообщил о гибели уроженца региона в ходе спецоперации на Украине. "С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации [...] погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев", - написал Бабушкин в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных в Украине, не уточнив их числа.
28 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".
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Автор: "Кавказский узел"