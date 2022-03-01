01 марта 2022, 14:28

Уроженец Астраханской области погиб в ходе спецоперации на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Красноярского района Арман Нарынбаев погиб в боях на Украине, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. На Украине погибли два уроженца Чечни, еще четверо получили ранения, заявил сегодня Рамзан Кадыров. Глава Кубани сообщил о гибели капитана российской армии.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня сообщил о гибели уроженца региона в ходе спецоперации на Украине. "С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации [...] погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев", - написал Бабушкин в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных в Украине, не уточнив их числа.

28 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий в Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Более 120 школьников из Донбасса приступили к занятиям в Волгограде и Волжском", "Вылет из Минвод организован для пассажиров отмененных рейсов на юге России", "Каспийск принял первых беженцев из Донбасса".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 марта 2022, 15:46

01 марта 2022, 15:12

01 марта 2022, 14:56

01 марта 2022, 14:46

01 марта 2022, 14:06

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