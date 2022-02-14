Аслан Бжания. Кадр видео канала Astamur Tarba https://www.youtube.com/watch?v=IEzBT6bOiOs&t=49s

14 февраля 2022, 09:28

"Союз ветеранов и молодежи" объявил о недоверии президенту Абхазии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Общественная организация "Союз ветеранов и молодежи Апсны" объявила себя оппозиционной, объяснив это утратой доверия президенту Абхазии Аслану Бжании. Центризбирком в преддверии парламентских выборов зарегистрировал 83 кандидата в депутаты.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Абхазии назначены на 12 марта. К 6 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал 115 инициативных групп граждан, выдвинувших кандидатов в депутаты парламента, и пять партий. Выдвижение кандидатов проходило с 21 января по 10 февраля.

Борьба на выборах будет жесткой из-за разногласий между оппозицией и властями по вопросам об энергетике, недвижимости и из-за споров о необходимости закона об НКО, однако активность избирателей ожидается низкой, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Общественная организация «Союз ветеранов и молодежи Апсны» объявила о переходе в оппозицию к властям Абхазии. В своем заявлении организация объяснила это решение утратой доверия президенту Аслану Бжании "в связи с провалом работы по улучшению качества жизни граждан" и его заявлениями о возможности утраты части суверенитета и продаже недвижимости и энергетической инфраструктуры иностранным гражданам, сообщило 13 февраля "Абхазия-Информ".

«Союз ветеранов и молодежи Апсны» в своем заявлении подчеркнул, что не намерен объединяться с политическими и общественными организациями и анонсировал протестные акции и митинги, уточнило агентство.

В Абхазии оппозиция часто озвучивает свои претензии к власти. Так, 21 декабря 2021 года оппозиционеры в Сухуме вышли на митинг и потребовали отставки президента, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. После переговоров с Бжанией протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Ранее оппозиционеры требовали переноса выборов на более поздний срок и внесения в Конституцию изменений, предусматривающих переход к смешанной системе выборов. Требование о переносе парламентских выборов связано только с тем, чтобы не дать Бжании укрепить свои позиции при помощи нового парламента, пояснил журналист Антон Кривенюк. 

ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты

К 10 февраля, когда завершилась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты, ЦИК Абхазии зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, выдвинувших 15 кандидатов в депутаты, после чего началась регистрация кандидатов, сообщило в тот же день "Апсныпресс".

Рассмотрев документы кандидатов, избирком зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного собрания, уточнило агентство.

В парламент войдут 35 депутатов. К 10 февраля наибольшее число кандидатов зарегистрировано в сухумском округе № 7 (семь кандидатов), и в округах Маякский и Аацынский (по шесть кандидатов). Среди 83 выдвинутых кандидатур - 17 депутатов действующего парламента.

При этом в девяти избирательных округах зарегистрировано лишь по одному кандидату в депутаты. Это округ №5 (Синопский), №10 (Пицундский), №11 (Бзыпский), №14 (Цандрыпшский), №16 (Дурипшский), №17 (Лыхнынский), №19 (Гудаутский городской второй), №27 (Баслахуский) и №31 (Кындыгский), сообщил 10 февраля "Sputnik Абхазия".

Примечание:

"Назначена дата выборов в парламент Абхазии", "Активисты указали на просчеты в политике Аслана Бжании", "Жители Абхазии указали на недоступность вакцинирования для жителей сел".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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