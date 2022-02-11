Мусаева оценила свое состояние как предсмертное

11 февраля 2022, 20:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Чечни не учел слова Заремы Мусаевой, которая просила перевести ее под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. "Я тихо умираю", - сказала она в суде. Арест Мусаевой, у которой тяжелая форма диабета, противоречит законам России, указал ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Мусаева вначале была помещена под административный арест по делу о мелком хулиганстве, а затем арестована по обвинению в нападении на силовика, в суд и СИЗО ей несколько раз вызывали "скорую". Верховный суд Чечни 10 февраля рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом, несмотря на то, что в ночь перед заседанием женщине вновь вызывали "скорую".

Аудиозапись выступления Заремы Мусаевой в Верховном суде Чечни опубликовал сегодня телеканал "Дождь"*. В ходе заседания она попросила суд перевести ее под домашний арест. "Я никуда убегать не собираюсь, у меня нет сил, мне очень тяжело. Если можно, дайте домашний арест, пожалуйста. У меня грыжа межпозвоночная есть, одна вообще 10 миллиметров. Само состояние очень слабое, не могу ходить", - сказала Мусаева во время первого выступления.

После слов прокурора судья представила Мусаевой последнее слово. Мусаева вновь попросила смягчить ей меру пресечения. "Если можете дать мне домашний арест, я никуда не убегу. Состояние мое очень плохое, я тихо умираю", - приводятся ее слова на аудиозаписи, которую телеканалу предоставил "Комитет против пыток"**.

Зарема Мусаева не должна содержаться под стражей, заявил сегодня ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. "Если она действительно совершила правонарушение (во что ни я, ни другие рационально мыслящие люди не верят), то, согласно закону, власти не имели права помещать ее в СИЗО. Вчера суд отказал в переводе мамы под домашний арест. До 1 апреля она будет находиться под стражей. Несмотря на плохое самочувствие, обусловленное заболеванием, которое входит в перечень, препятствующих отбыванию наказания", - указал он в своем Telegram-канале. "У мамы сахарный диабет. Если точнее, тяжелая форма, с множественными осложнениями E11.7", - добавил Янгулбаев.

В разделе IV "Болезни эндокринной системы" постановления правительства России от 06.02.2004 №54 (редакция от 03.02.2020) "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью" в списке заболеваний приведен сахарный диабет со множественными осложнениями (код по МКБ 11.7).

В отношении людей с диабетом нельзя применять лишение свободы, напомнил Янгулбаев. "Колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием и рядом других. Там, где она сейчас находится, и вовсе нет врачей-эндокринологов. Ее должен осматривать именно этот врач", - указал Абубакар Янгулбаев.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.