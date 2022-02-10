Полиция Дагестана задержала мужчину за убийство в Махачкале. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CZy8Qw_KMle/

10 февраля 2022, 17:30

Житель Дагестана признался в убийстве из мести

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция Дагестана сегодня задержала мужчину за убийство в Махачкале. Задержанный сообщил, что отомстил убитому за "сестру-мусульманку", следует из видео его допроса.

Стоп-кадр видео из Telegram-канала Mash Gor от 10.02.2022, https://t.me/mash_gor/1353.Об убийстве на улице Ирчи Казака в Махачкале сообщил сегодня в 13.30 мск Telegram-канал Mash Gor и опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как несколько человек ведут мужчину и сажают его в кузов грузовика. После этого на видео показаны кадры с улицы. Слышны крики женщины. "Кто это сделал?" - громко кричит она.

Информацию об убийстве подтвердило МВД Дагестана. "Сегодня около 11:00 мск во дворе дома по улице Ирчи Казака в Махачкале произошло убийство. Предварительно установлено, что 46-летний житель пригородного посёлка в ходе возникшего скандала нанес множественные ножевые ранения 34-летнему жителю Махачкалы", - пишет МВД Дагестана на своей странице в Instagram спустя два часа после публикации в Telegram-канале Mash Gor.

МВД также сообщило, что свидетелем произошедшего стал проезжавший мимо полицейский, который и задержал нападавшего, а пострадавший скончался по пути в медучреждение.

К публикации МВД также приложено видео с места происшествия. На нем виден белый автомобиль,  из салона которого вытекли струйки крови. Затем полицейский идет к автомобилю МВД, в котором находится задержанный.

"За что вы человека убили?" - спрашивает на видео голос за кадром. "За то, что он убил сестру-мусульманку". "Рассказывайте", - потребовал голос за кадром. "Рассказываю. За то, что он убил сестру-мусульманку, я его наказал по воле Аллаха. Мне Аллах внушил, чтобы я его наказал. Если я его не накажу, Аллах меня накажет, понял?" - говорит задержанный на видеозаписи.

Примечание:

"Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в убийстве по мотивам кровной мести", "Меликов раскритиковал решение о выселении из Тарки семьи подозреваемого", "Верховный суд Дагестана отказался реабилитировать Вали Багаутдинова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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