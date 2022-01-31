Активисты "Жизни без слез" отреагировали на проблемы детей-инвалидов в Дагестане

31 января 2022, 21:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Детям с нарушениями развития нужны особые условия для приобретения профессиональных навыков, указали активисты организации "Жизнь без слез" и открыли проект по обучению детей-инвалидов профессиям. Инициатива оказалась очень востребованной, рассказали родители.

Сообщение о том, что в Дагестане состоялось открытие мастерских для детей с ограниченными возможностями, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 30 января. «В Доме дневного пребывания Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам "Жизнь без слез" состоялось открытие мастерских, где подростков с ОВЗ будут обучать различным профессиям и навыкам», - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Общественная организация занялась обучением детей-инвалидов профессиональным навыкам

Открытие отделения технологии для самостоятельной жизни подростков с ограниченными возможностями здоровья в Доме дневного пребывания Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам "Жизнь без слез" состоялось 27 января, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» директор организации «Жизнь без слез» Айшат Гамзаева.

По ее словам, Дом дневного пребывания в Махачкале начал работу 1 сентября 2009 года, он организован по совместному проекту с благотворительной общественной организацией UPAM (Швейцария). Здесь с 8.00 до 16.00 с детьми занимаются специалисты – педагоги, психологи, логопеды, прошедшие подготовку в Пскове по проекту "Фонда Роберта Боша". Дом дневного пребывания сейчас посещают 182 ребенка.

В мастерских постоянно будут проходить бесплатные занятия детей по деревообработке, гончарному, свечному делу, бисероплетению, швейному делу, компьютерной грамотности, домоводству и кулинарии. На занятия ходят около 40 подростков возрастом от 15 лет, посещающие Дом дневного пребывания. «Этим детям мы уменьшили нагрузку по учебному плану, за счет усиленного изучения профессии», - рассказала Айшат Гамзаева.

Она отметила, что инициатором проекта является общественная организация «Жизнь без слез». Он реализовывается исключительно на средства грантов и помощи благотворителей. В 2021 году организация получила пять грантов, в том числе от Минтруда Дагестана, благодаря которому в Дом дневного пребывания удалось дополнительно принять 50 детей.

Уникальность проекта в том, что только в Доме дневного пребывания профессии обучаются дети с ментальными и психофизическими нарушениями, среди которых аутизм, синдром Дауна, задержка психоречевого развития, указала Гамзаева. «Помещение мы арендуем, оно большое, нас устраивает, но все расходы по ремонту, оборудованию ложатся на нас», - добавила она.

В Дагестане сфера образования пока не совсем доступна для маломобильных людей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель дагестанской общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

«Если говорить о доступной среде, то мы занимались проверкой установки пандусов. По этому показателю ситуация возле учреждений образования немного лучше, чем у других госучреждений. Но есть еще много проблем, серьезные подвижки в этом направлении мало происходят», - отметил он.

Родители назвали очень нужной инициативой обучение профессиям их детей-инвалидов

Мать 14-летнего подростка Заират рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее сын выбрал обучение по обработке дерева, глины, свечному мастерству, и ему очень нравится.

«По своему опыту могу сказать: чем инклюзивное обучение в обычных классах - тут лучше ребенку, чтобы построить дальнейшую жизнь. Мы в семье пробовали разные методики, в том числе в других городах, и центр дневного пребывания - наилучший вариант. Здесь занимаются физкультурой, водят в бассейн, ходят с детьми в магазин, обучают их всему для самостоятельной жизни. До сих пор сын сидел со мной дома, водила его на платные курсы, но такого эффекта не было. Я очень довольна, ребенок занят делом, он в безопасности и не заперт в квартире», - отметила женщина.

Мама 16-летней девочки, также посещающей Дом дневного пребывания, Раисат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что дочь выбрала швейное дело. Женщина сама преподает швейное мастерство в мастерских Дома дневного пребывания.

«На определенную специальность сразу не отправляют, дети пока сами выбирают, к чему склонны. Я веду швейные курсы, у меня пять девочек, хорошо оборудованные классы», - отметила она.

Раисат также высказалась относительно недостатков инклюзивного обучения в обычных школах. «Там дети с ограниченными возможностями здоровья фактически просто сидят на уроках, закрепить за ними отдельного педагога в переполненных классах не всегда представляется возможным. Дом дневного пребывания для таких детей гораздо лучше. Кроме учебы здесь теперь они овладевают специальностью, у них появляется цель в будущем работать и зарабатывать деньги», - пояснила женщина.

Еще одна мама, Севиль, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее дочь, которой 17 лет, в Дом дневного пребывания ходит уже 10 лет. Девочка выбрала домоводство.

«Открытию мастерских очень рады, дети смогут обучиться профессии, которая понадобится в жизни, особенно детям с ментальными нарушениями. К примеру, мою девочку в обычную школу не приняли. Мастерские при доме пребывания - оптимальный вариант. Это их увлекает, занимает время, и в дальнейшем поможет самостоятельной жизни», - считает Севиль.