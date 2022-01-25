25 января 2022, 08:34

Азербайджан передал Армении останки солдата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан передал в Шуши армянской стороне останки военнослужащего. Общее число тел и останков, найденных в зоне конфликта после боевых действий в ноябре 2020 года, достигло 1707, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января карабахские спасатели обнаружили останки армянского военного в Матагисе (азербайджанское название – Суговушан, – Прим. "Кавказского узла"). Общее число тел и останков, найденных в зоне конфликта после боевых действий в ноябре 2020 года, достигла 1705.

Азербайджан передал армянской стороне тело военнослужащего, погибшего в ходе боев в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха. "В городе Шуши (азербайджанское название – Шуша, – Прим. "Кавказского узла"), азербайджанская сторона передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям тело одного армянского солдата, обнаруженное в Воротане (азербайджанское название – Баргюшад, – Прим. "Кавказского узла")", – сообщило ведомство на своей странице в Facebook вечером 24 января.

Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, всего с 13 ноября 2020 года обнаружены 1707 тел армянских солдат, найденных в зоне карабахского конфликта, сказано в сообщении.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". 

Примечание:

"Ереван заявил о гибели солдата после обстрела", "Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права пленных в Азербайджане", "Энергетик подорвался на мине в Лачинском районе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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