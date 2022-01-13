Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе

13 января 2022, 10:38

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В ходе поисковых работ в Матагисе обнаружены останки еще одного военнослужащего, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2021 года карабахские спасатели обнаружили останки армянского военного в Мартунинском районе. Общее число тел и останков, найденных в зоне конфликта после боевых действий в ноябре 2020 года, достигло 1704, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Контингент российской миротворческой миссии передал Госслужбе ЧС Нагорного Карабаха останки еще одного военнослужащего, обнаруженные в Матагисе. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства NEWS.am.

По данным ЧС Нагорного Карабаха, общее число останков военнослужащих, обнаруженных или переданных в ходе поисковых работ после перемирия, составляет 1705.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".