Наручники. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

20 января 2022, 12:20

Краснодарский следователь задержан по подозрению в получении крупной взятки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователь полиции задержан с поличным за получение 1,5 млн рублей от предпринимателя, сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

"Оперативными сотрудниками УФСБ в городе Краснодаре задержан следователь полиции, подозреваемый в получении 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя", - проинформировало ведомство.

Условием взятки была возможность предпринимателя откупиться от уголовного преследования по ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов...), пишет со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2021 года мэр Краснодара был заподозрен во взяточничестве. Дома и в рабочем кабинете Андрея Алексеенко прошли обыски, проинформировали следователи.

Примечание:

"Суд оставил вице-мэра Краснодара Мавриди под стражей", "Три региона Юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры", "Руководители "Газпрома" в Краснодаре задержаны по делу о взятках".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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