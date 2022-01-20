Краснодарский следователь задержан по подозрению в получении крупной взятки

20 января 2022, 12:20

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Следователь полиции задержан с поличным за получение 1,5 млн рублей от предпринимателя, сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

"Оперативными сотрудниками УФСБ в городе Краснодаре задержан следователь полиции, подозреваемый в получении 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя", - проинформировало ведомство.

Условием взятки была возможность предпринимателя откупиться от уголовного преследования по ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов...), пишет со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2021 года мэр Краснодара был заподозрен во взяточничестве. Дома и в рабочем кабинете Андрея Алексеенко прошли обыски, проинформировали следователи.