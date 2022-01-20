Миротворцы провели учения на фоне эскалации конфликта Азербайджана и Армении

20 января 2022, 08:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские военные в Нагорном Карабахе отработали навыки отражения нападений на боевые посты. Учения связаны с серией вооруженных инцидентов между азербайджанскими и армянскими военными, пояснили в Минобороны.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января произошла очередная эскалация на армяно-азербайджанской границе. По словам местных жителей, азербайджанские солдаты в этот день открыли огонь в направлении села Верин Шоржа. Минобороны Азербайджана в тот же день заявило об обстреле позиций со стороны Армении. 11 января Азербайджан информировал о гибели солдата, 12 января армянская сторона информировала о гибели трех военных. Утром того же дня Азербайджан заявил, что армянские военные всю ночь обстреливали азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Миротворцы в Нагорном Карабахе отработали навыки по быстрому размещению на стрелковых позициях и перекрытию автотрассы, сообщило Минобороны России.

"В связи с тем, что в последнее время участились случаи возникновения нештатных ситуаций вдоль линии разграничения сторон, с военнослужащими российского миротворческого контингента проводятся тренировки с применением современного вооружения и военной техники. Также миротворцами отрабатываются различные варианты отражения нападения на пост", – приведены в сообщении слова представителя российского миротворческого контингента Михаила Ежова.

Во время учений, военнослужащие по сигналу заняли оборону на позициях, также для усиления защиты поста были задействованы бронетранспортеры, добавило министерство.

Напомним, что 10 января Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об обстреле села Кармир Шука Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложью. Азербайджанские военные также обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило позже МВД Нагорного Карабаха. В тот же день на интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных пожаловались жители села Нахичеваник Аскеранского района, занимавшиеся сельскохозяйственными работами.

19 января Следком Армении заявил, что во время войны осенью 2020 года в Армении и Нагорном Карабахе погибли 3809 человек. Пропавшими без вести числятся 199 военнослужащих и 21 гражданское лицо. По данным властей Нагорного Карабаха, за время эскалации конфликта погибли 1770 военных. Потери среди мирных жителей региона составили 60 убитых и 157 раненых.

Ранее азербайджанская сторона сообщила, что с 27 сентября по 9 ноября 2020 года погибли 2783 военнослужащих. Генпрокуратура страны заявила о 94 погибших и 414 раненых мирных жителях. За 2020 год шесть жителей Азербайджана погибли и еще восемь получили ранения в результате подрыва на минах в зоне карабахского конфликта, сообщило 2 января агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.