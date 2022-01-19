Полад Асланов отказался прекращать голодовку до решения суда

19 января 2022, 14:15

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Журналист Полад Асланов продолжил голодовку, несмотря на заверения генпрокурора Азербайджана об объективном и справедливом рассмотрении его жалобы в Верховном суде. Он также не согласился на введение витаминов, сообщила сегодня его жена.

Как писал "Кавказский узел", 11 января супруга Полада Асланова Гюльмира провела акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве. Гюльмира Асланова пообещала проводить акции протеста до освобождения мужа. 17 января она вышла на пикет около здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя встречи с руководителем ведомства, силовики оттеснили Асланову от входа в здание и позже задержали ее. Однако спустя час она была отпущена. 18 января ее пригласили в Генеральную прокуратуру, где ее принял лично глава ведомства Кямран Алиев, который взял дело под личный контроль.

Главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов 6 января объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. Вечером 10 января журналисту удалось добиться звонка жене лишь после того, как он лезвием порезал себе руку. 17 января жена Полада Асланова сообщила, что вес мужа снизился до 40 килограммов, у него сильная одышка.

Гюльмира Асланова 18 января во второй половине дня посетила колонию с просьбой предоставить ей возможность внеочередного звонка мужу, чтобы рассказать ему об итогах встречи с генеральным прокурором. "Меня принял лично начальник. Он сказал, что голодовка достигла стадии, представляющей угрозу здоровью Полада. Руководство колонии предоставило мне внеочередную встречу с Поладом", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она рассказала Поладу о результатах встречи с генпрокурором. "Я сказала, что голодовка частично достигла цели – назначена дата рассмотрения дела в Верховном суде, меня принял генеральный прокурор и заверил, что разбирательство будет справедливым и объективным и далее не стоит подвергать здоровье рискам. Но у Полада за время пребывания в тюрьме нервная система сильно подорвана. Он раздраженно отреагировал на мои слова и заявил, что продолжит акцию до тех пор, пока не будет принято решение о прекращении его уголовного преследования", - отметила Гюльмира Асланова.

Полад Асланов отказался также и от медикаментозной поддержки, сообщила его жена. "Я просила, чтобы он разрешил введение ему инъекций комплекса витаминов B, которые не являются питательными веществами. Но он и от этого отказывается", - сказала Гюльмира Асланова.

По ее словам, у Полада Асланова нет жалоб на условия содержания и обращение с ним, он находится под наблюдением врачей, которые дважды в день проводят обследования. "Однако состояние Полада не хорошее. Он очень слаб, бледен, у него сильная одышка", - сказала Асланова.

Сегодня Полад Асланов по графику имел право на телефонный звонок, сообщила Гюльмира. "Но Полад сказал, что раз мы увиделись, то он лучше позвонит в пятницу (21 января), если не возникнет острая необходимость. Сегодня он пока не звонил. От других заключенных, которые звонили утром родным, я узнала, что Полад продолжает акцию. Сегодня он уже 14-й день голодает", - отметила она.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили факт приема Гюльмиры Аслановой генпрокурором Кямраном Алиевым, однако от комментариев отказались.

Сайты Xeberman.com и Press-az.com имеют "общественно-политическую направленность", рассказала в ноябре 2020 года супруга Асланова Гюльмира, которая также работала у него в редакции. "Мы, как и другие независимые издания, писали о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по "Нардаранскому делу", – сказала она. Гюльмира Асланова связала преследование мужа с его профессиональной деятельностью, тогда как Служба госбезопасности обвинила Асланова в тайном сотрудничестве с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Сам журналист отверг обвинение в госизмене.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".