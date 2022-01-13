13 января 2022, 17:00

Два жителя Махачкалы обвинены в убийстве Ризаева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинения в убийстве  учредителя строительной компании Мурадхана Ризаева предъявлены двум жителям Махачкалы, один их них объявлен в розыск. Задержанный 36-летний мужчина был исполнителем убийства, заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля 2019 года учредителю строительной фирмы Мурадхану Ризаеву было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в размере 575 миллионов рублей, выделенных для переселения людей из аварийного жилья. Изначально Ризаев свою вину отрицал, а его защита настаивала на том, что он не имел отношения к финансовой части, а выступал в роли прораба на стройках. 3 января Мурадхана Ризаева застрелили около его дома в Махачкале. 9 января силовики задержали 36-летнего жителя Дагестана по подозрению в совершении убийства Ризаева. По данным родственников погибшего, заказчик убийства пока не установлен.

Двум жителям Махачкалы предъявлено обвинение  в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану.

По версии следствия, в октябре 2021 года 51-летний и 36-летний жители Махачкалы вступили в  сговор с целью убийства Мурадхана Ризаева. Они осуществляли за ним слежку, нашли оружие и автомобиль.  3 января 36-летний обвиняемый выстрелил из гладкоствольного огнестрельного оружия в Ризаева, после чего (оба обвиняемых) скрылись с места происшествия, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Один из обвиняемых объявлен в розыск. Причастность других лиц к совершению данного преступления проверяется, сообщило следствие. 

Примечание:

"Назначена дата пересмотра приговора Меджидову по делу об убийстве студентки", "Махачкалинец арестован по делу об убийстве гадалки", "Дагестанский застройщик оставлен под арестом по делу о хищении 575 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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