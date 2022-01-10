Житель Дагестана задержан по подозрению в совершении убийства Мурадхана Ризаева

10 января 2022, 00:14

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Силовики задержали 36-летнего жителя Дагестана по подозрению в совершении убийства учредителя строительной компании Мурадхана Ризаева, сообщил Следком. Установлены трое подозреваемых в убийстве предпринимателя, двое из них задержаны, утверждает со ссылкой на родственников убитого "Черновик".

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля 2019 года учредителю строительной фирмы Мурадхану Ризаеву было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в размере 575 миллионов рублей, выделенных для переселения людей из аварийного жилья. Изначально Ризаев свою вину отрицал, а его защита настаивала на том, что он не имел отношения к финансовой части, а выступал в роли прораба на стройках. 3 января Мурадхана Ризаева застрелили около его дома в Махачкале.

В Дагестане силовики задержали 9 января 36-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства Мурадхана Ризаева, сообщило в тот же день на своем сайте СУ Следкома РФ по Дагестану.

Уголовное дело по факту убийства Мурадхана Ризаева возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 3 января примерно в девять часов в городе Махачкале неустановленное лицо, с целью умышленного причинения смерти, произвело несколько выстрелов из гладкоствольного огнестрельного оружия в Мурадхана Ризаева. От причиненных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте, информировало ведомство.

Издание "Черновик" 9 января со ссылкой на родственников убитого Мурадхана Ризаева написало, что сотрудники МВД по республике Дагестан установили, что исполнителями убийства были три человека, и задержали двоих из них, причем один из задержанных, по словам родственников, непосредственно стрелял в предпринимателя.

Местонахождение третьего исполнителя не установлено, также неизвестен заказчик убийства, сообщило со ссылкой на родственников убитого издание.

На сайте МВД по республике Дагестан на 23.55 мск 9 января нет информации о задержании подозреваемых в убийстве Мурадхана Ризаева.