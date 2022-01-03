Учредитель строительной компании убит в Дагестане

03 января 2022, 19:27

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Учредитель ООО «Гранит» Мурадхан Ризаев, который обвинялся в хищении бюджетных денег, выделенных для переселения людей из аварийного жилья, застрелен сегодня около своего дома в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля 2019 года учредителю строительной фирмы Мурадхану Ризаеву было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в размере 575 миллионов рублей, выделенных для переселения людей из аварийного жилья. Изначально Ризаев свою вину отрицал, а его защита настаивала на том, что он не имел отношения к финансовой части, а выступал в роли прораба на стройках.

Сегодня в Махачкале было найдено тело мужчины с тремя огнестрельными выстрелами, его опознали как соучредителя компании "Гранит" Мурадхана Ризаева, сообщил информированный источник, слова которого приводит "Интерфакс". По словам источника, правоохранительные органы устанавливают личность человека, который застрелил бизнесмена.

В связи с убийством Мурада Ризаева возбуждено уголовное дело, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС. Оба источника указали, что бизнесмен обвиняется в хищении многомиллионных сумм, и дело о взыскании с него более полумиллиарда рублей находится на рассмотрении в суде.

Факт убийства Мурада Ризаева подтвердили его родственники. По их словам, мужчине выстрелили несколько раз в спину примерно в восемь часов утра, когда он вышел из дома, передает «Черновик». Издание отмечает, что Ризаев был приговорен по делу о хищении бюджетных денег к 4,5 года, но кассационный суд отменил этот приговор из-за недостаточности доказательств вины и направил материалы на новое рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы. Очередное заседание по делу Ризаева, согласно информации на сайте суда, должно было состояться 10 января.

На сайтах МВД Дагестана и Следственного управления Следкома России по Дагестану информации об убийстве бизнесмена, по данным на 19.27 мск, нет.