Дагестанский застройщик признал вину по делу о хищении 575 миллионов

24 мая 2019, 00:27

Застройщик, обвиняемый в хищении бюджетных денег, выделенных для переселения людей из аварийного жилья в Дагестане, полностью признал свою вину. При этом Мурадхан Ризаев выразил несогласие с обвинением, сообщил "Черновик".

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля учредителю строительной фирмы Мурадхану Ризаеву было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в размере 575 миллионов рублей, выделенных для переселения людей из аварийного жилья. 16 апреля Верховный суд Дагестана отказался отпустить Ризаева из-под стражи.

По версии следствия, в 2015-2017 годах учредитель стройфирмы завысил стоимость жилья, приобретаемого для переселенцев из аварийных домов. Обвиняемый участвовал в хищении свыше 575 миллионов рублей из бюджета, 4,6 миллиона рублей из которых мужчина легализовал при покупке автомобиля, проинформировала прокуратура Дагестана. Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и отмывании денег (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК России). Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому по статье о мошенничестве, предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Очередное рассмотрение уголовного дела Мурадхана Ризаева состоялось 23 мая в Советском районном суде Махачкалы.

Во время заседания подсудимый полностью признал свою вину, но отметил, что у него есть "большие вопросы" по поводу обвинения, о которых он "выскажется позже", сообщила интернет-газета "Черновик".

Издание отметило, что с момента задержания Ризаев свою вину отрицал, а его защита настаивала на том, что он не имел отношения к финансовой части, а выступал в роли прораба на стройках.

На сайте Советского районного суда Махачкалы по состоянию на 00.15 мск нет информации о деле Мурадхана Ризаева. Комментариев от самого обвиняемого или его представителей пока не поступало.

Напомним, следователи полагают, что Ризаев действовал "под руководством бывшего министра строительства Дагестана". В феврале 2018 года в полицию Дагестана поступил рапорт о том, что врио вице-премьера Абдусамад Гамидов и глава Минстроя Ибрагим Казибеков при изменении программы переселения из аварийного жилья в июле 2016 года могли нанести ущерб бюджету на 386 миллионов рублей, сообщили источники. Дело в отношении предполагаемых соучастников застройщика выделено в отдельное производство.

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