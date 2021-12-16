Возвращение Мицаевой в Чечню стало политическим козырем Кадырова

16 декабря 2021, 15:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Политическое влияние бывшей соратницы Ахмеда Закаева Рубати Мицаевой невелико, но власти республики получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали источники "Кавказского узла". Уголовное преследование на родине Мицаевой не грозит, пояснили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря бывшая соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева прибыла в Грозный, в аэропорту ее встретили, в частности, министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, министр спорта Муса Дадаев и депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев.

Рубати Мицаева жила в Германии и 6 октября обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться в Чечню. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Он дал понять, что конкретно Мицаевой не грозит уголовное преследование на родине. "Ты-то ладно, не преступница, просто у тебя своя идея была", - сказал глава республики. Рубати Мицаева 28 октября сообщила "Кавказскому узлу", что, несмотря на разрешение Кадырова, еще не договорилась о возвращении в Чечню. Причинами обращения к Рамзану Кадырову она назвала желание жить на родине и быть среди родственников и подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей живущего в Великобритании Ахмеда Закаева.

Возвращение Рубати Мицаевой в Чечню вызвано личными причинами, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "В последнее время она позиционировала себя так: "я женщина, я хочу заниматься внуками". Она просто устала от войны, политики, гонений", - поделился мнением Кутаев.

При этом, по его словам, хотя формально Рубати Мицаева считалась в медийном плане едва ли не вторым человеком после Ахмеда Закаева, реально она не играла значительной роли, поскольку и сама структура Закаева «только обозначает» наличие правительства в изгнании. "Поэтому ее переход не изменил баланса", - сказал президент Ассамблеи народов Кавказа.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, спецпредставитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Руслан Кутаев счел некорректным сравнивать возвращение Рубати Мицаевой с переходом на сторону Кадырова бывшего полевого командира Магомеда Хамбиева, который стал одним из встречавших Мицаеву в Грозном. "Хамбиев перешел тогда, кода Ичкерия еще воевала, работали какие-то структуры, а сейчас нет ни войны, ни структур", - отметил он.

Он обратил внимание, что среди встречавших Мицаеву в аэропорту был и советник Рамзана Кадырова Шаа Турлаев, бывший начальник охраны Аслана Масхадова. Кутаев не исключил, что для Турлаева это была встреча «боевых товарищей», поскольку Турлаев, Хамбиев и Мицаева хорошо знали друг друга в начале 2000-х годов.

Шаа Турлаев виден, в частности, на фото, которыми проиллюстрировано сообщение о встрече Мицаевой, размещенное в Instagram-аккаунте ИА "Грозный-информ". Став советником Рамзана Кадырова по возвращению бывших боевиков-сепаратистов в Чечню, Турлаев утверждал, что вернул сотни человек. Однако гораздо шире Турлаев известен как предполагаемый организатор целого ряда громких убийств и покушений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кто такой Шаа Турлаев". В частности, Шаа Турлаев упоминался в связи с покушениями на Адама Осмаева, командира полка имени Джохара Дудаева, участвовавшего в военных действиях на Востоке Украины, его жены Амины Окуевой и депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.

Власти Чечни будут представлять приезд Мицаевой как свою победу, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель оппозиционного движения 1ADAT. "Все представляется и будет представляться таким образом, будто Мицаевой, которая ранее представлялась непримиримым сторонником Ичкерии, поняла несостоятельность этой идеи и признала как авторитет Кадырова как лидера чеченского народа, так и авторитет нынешней республики в составе России", - озвучил он позицию руководства 1ADAT.

По его словам, в 1ADAT также считают, что влияние Рубати Мицаевой невелико. В оппозиционном движении придерживаются мнения, что нападки Рубати Мицаевой на блогера Тумсо Абдурахманова и ее беседы с Кадыровым были частью соглашения о ее возвращении на родину. Руководство движения 1ADAT считает, что это соглашение было заключено "достаточно давно", подчеркнул представитель движения. "Мы еще полтора года назад, когда только начинали свое движение, называли ее уверенно кадыровским агентом. Так что все происходящее как несколько месяцев назад, так и сейчас, было лишь вопросом времени", - сказал он.

Одна из дочерей Рубати Мицаевой, Суният, в 2021 году вошла в число победителей конкурса на лучший портрет Рамзана Кадырова или его родителей и получила премию из рук Ахмеда Дудаева, следует из публикации, размещенной 7 октября на странице Дудаева в Instagram. "Победители специально приехали в республику для получения заветных наград", – поясняется в публикации.

Руслан Кутаев, напротив, считает, что таких договоренностей не было. "Я думаю, что это был результат личных взаимоотношений Тумсо и Рубати Мицаевой", - пояснил он.

Юристы сочли маловероятным уголовное преследование Мицаевой

Рубати Мицаева не может быть привлечена к уголовной ответственности, если имевшиеся к ней у следствия претензии не были оформлены в объявление ее в розыск за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Надежда Ермолаева.

Сообщение о возвращении Рубати Мицаевой министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев проиллюстрировал видеороликом, смонтированным в том числе из архивных кадров, на которых Рубати Мицаева позирует со стрелковым оружием и гранатометом.

"Большинство этих преступлений [связанных с участием в незаконных вооруженных формированиях] относится к категории тяжких или особо тяжких. Если особо тяжкие, срок [наказания которых] превышает 10 лет лишения свободы, то срок давности - 15 лет. Если до 10 лет, тяжкое, - то срок давности составляет 10 лет. Есть санкции по многим, например, террористическим статьям, предусматривающие наказание в виде пожизненного лишения свободы. В таких случаях вопрос о сроке давности решается судом. Если срок давности истек, то суд может постановить рассмотреть дело по существу, признать виновным, но не может назначить пожизненное, может назначить не более 25 лет", - рассказала Надежда Ермолаева.

Уголовный кодекс предусматривает сроки давности по преступлениям любой тяжести, уточнил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Муса Плиев. "Есть преступления, когда ответственность за совершенное устраняется с течением срока. Но в случае, когда этот человек находился в розыске, то сроки приостанавливаются. А так как нам неизвестно, находился человек (Рубати Мицаева. – Прим. "Кавказского узла") в розыске или нет, - мы не можем ответить на вопрос, истекли его сроки или нет. На случай розыска сроки приостанавливаются. В описываемой ситуации, когда человек (Рубати Мицаева. – Прим. "Кавказского узла") беспрепятственно пересекает госграницу, возможно, она не преследовалась изначально, не было возбуждено дело, а сегодня возбуждать нет смысла", - сказал юрист.