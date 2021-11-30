Глава парламента Ингушетии отреагировал на пограничный конфликт с Чечней

30 ноября 2021, 19:26

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Полемика в соцсетях по вопросу границ Ингушетии и Чечни может перерасти в серьезный конфликт между двумя народами, решать противоречия следует за столом переговоров, заявил спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". 21 ноября чеченская делегация выезжала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Тогда 23 ноября по приказу Кадырова все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границы республики. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты расценили это как демонстрацию силы, отметив, что не видят угрозы вооруженных столкновений. За последние дни Кадыров дважды предупреждал ингушскую сторону, что если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Жители восьми селений, которые Рамзан Кадыров пригрозил отторгнуть от Ингушетии, являются этническими ингушами, указал географ Якуб Гогиев. Чечня еще в 2013 году формально включила в свой состав населенные пункты Сунженского района Ингушетии, включая города Карабулак и Сунжу, отметил правозащитник Тимур Акиев.

Глава парламента Ингушетии Магомет Тумгоев опубликовал обращение "ко всем представителям нашего региона, веками проживающих бок о бок", в котором призвал призвал прекратить конфронтацию в социальных сетях из-за вопроса границы Ингушетии и Чечни.

"Совершенно неприемлемые высказывания адресуются от одной общности к другой, что создает не только видимость межэтнической неприязни, но и серьезную почву для возникновения конфликтной ситуации, последствия которой могут стать необратимыми и затяжными. При всем этом у наших народов достаточно благоразумия, чтобы прийти к пониманию и согласию в имеющихся или вновь возникших спорных вопросах", - говорится в обращении Тумгоева, опубликованном на сайте парламента Ингушетии.

Любые попытки в интернете и соцсетях "призвать стороны к благоразумию (...) буквально тонут в потоке комментариев, щедро подливающих масло в разгорающийся огонь взаимного неприятия", указал Тумгоев. Он отметил и использование "информационных троллинг-технологий" и ботов.

Решать обострившийся конфликт Тумгоев призвал за столом переговоров. "Предметом возникших между субъектами разногласий является территориальный спор из-за административной границы. Вопросы межэтнического межевания на Кавказе никогда не были простыми. Единственным аргументом в претензиях любого человека или же целого народа должны быть неопровержимые доводы – за столом переговоров. Никакими взаимными упреками, угрозами и тем более демонстрациями силовых возможностей сторонам не прийти к взаимопониманию", - подчеркнул спикер в обращении.

Ранее с ингушской стороны о новом витке конфликта высказался и.о. вице-премьера правительства республики и глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев, который выезжал на берег Фортанги 12 ноября. "Подтвердился факт проведения работ на месте с использованием тяжелой техники без согласования с властями Ингушетии. Все нарушения изменения русла реки были зафиксированы. Незаконные действия проводились с применением тяжёлой техники, принадлежащей ГУ "Чеченавтодор", - отчитался Евлоев в тот же день на своей странице в Instagram. Он сообщил, что информация о результатах поездки направлена в различные федеральные структуры, в том числе в администрацию президента России, представительство президента России в СКФО, Росприроднадзор России, и Минприроды России.

При этом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов воздержался от публичных комментариев по поводу работ на Фортанге и заявлений Кадырова и переделе границ, говорится в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Молчание главы Ингушетии связано с его нежеланием обострять ситуацию, предположил руководитель ингушского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Тимур Акиев. "Возможно, Калиматов предпочитает воздерживаться от комментариев, опасаясь, что его слова могут быть неверно истолкованы и только усугубят ситуацию", - отметил он.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу республики Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседнему региону. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о предыстории спора о границе говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".ъ

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.