Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел

15 ноября 2021, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции военных в селах Кельбаджарского района сегодня были обстреляны со стороны Армении, в результате повреждена дорожная техника, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Минобороны Азербайджана сообщило, что с вечера 13 ноября армянские военные вели с территории Гегаркуникской области интенсивную стрельбу из снайперских винтовок, гранатометов и стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в селах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района. Армянское оборонное ведомство заявило, что днем 14 ноября попытка азербайджанских военных занять позиции на восточном направлении границы двух стран обернулась интенсивной перестрелкой.

13 ноября Минобороны Азербайджана также заявило, что армянские военные обстреляли войсковые позиции у села Зейлик с территории Гегаркуникской области. Первыми стрельбу открыли азербайджанские военные, возразило в тот же день Минобороны Армении.

Сегодня ночью подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в селах Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района, стрельба велась с позиций, расположенных в селе Йухары Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникской области Армении. – Прим. "Кавказского узла"), сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Без каких-либо оснований противник подверг наши позиции интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок и гранатометов. Кроме того, утром 15 ноября армянские подразделения обстреляли наш трактор, проводивший дорожные работы с целью восстановления инфраструктуры в этом направлении, и два автомобиля марки КамАЗ, перевозившие средства обеспечения нашим подразделениям", - говорится в публикации на русскоязычной версии сайта министерства.

Дорожная техника получила повреждения, люди не пострадали, отмечается в сообщении. "Нашими подразделениями, дислоцированными на этом направлении, принимаются адекватные меры", - сообщило Минобороны.

Публикация проиллюстрирована серией фотографий, на которых показаны разбитые стекла грузовика и трактора, а также круглые отверстия в кузовах и окнах машин.

Минобороны Армении, по состоянию на 11.39 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 8 ноября около Шуши были обстреляны рабочие, ремонтировавшие водопровод. Четверо из них были госпитализированы, один позднее умер в больнице. Баку и Степанакерт в связи с этим инцидентом обвинили друг друга в попытке дискредитировать работу российских миротворцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил тогда о закреплении войск Азербайджана на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджан утверждает, что вышел на рубежи, где проходила граница с Арменией в советское время. Последний значительный инцидент на границе произошел 9 ноября. Минобороны Азербайджана утверждает, что был окружен армянский отряд из более, чем 60 солдат, Минобороны Армении это отрицает.

Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".