09 ноября 2021, 20:31
Степанакерт и Баку обменялись обвинениями в связи с обстрелом рабочих в окрестностях Шуши
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Обстрел 8 ноября в окрестностях Шуши четырех рабочих, один из которых умер, расследуется в Нагорном Карабахе по статье о теракте. Баку и Степанакерт в связи с этим инцидентом обвинили друг друга в попытке дискредитировать работу российских миротворцев в Карабахе.
Как писал "Кавказский узел", днем 8 ноября азербайджанскими военными на перекрестке у Шуши были обстреляны рабочие, которые проводили ремонт водопровода, один из них скончался в больнице, трое были госпитализированы. Виновные в обстреле рабочих, ремонтировавших трубы водоснабжения Степанакерта, должны быть наказаны, заявили представители Нагорного Карабаха.
Степанакерт счел обстрел рабочих в окрестностях Шуши терактом
О том, что по факту инцидента 8 ноября в окрестностях Шуши возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве на почве национальной, расовой или религиозной нетерпимости и террористическом акте, совершенном с применением огнестрельного оружия, Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила сегодня на своей странице в Facebook.
Согласно предварительным выводам проверки следственных органов Нагорного Карабаха, по четырем армянским рабочим - сотрудникам степанакертского ЗАО «Вода и канализация», которые проводили ремонтные работы водопроводных труб, открыл стрельбу азербайджанский военнослужащий. В результате был убит 22-летний Мартин Еремян, ранения получили Геворк Мелкумян, Гагик Газарян и Армен Саркисян.
«Каждый подобный инцидент и их совокупность направлены на одну цель - запугать арцахских (карабахских) армян, дискредитировать российские миротворческие силы, тем самым создавая чувство незащищенности у людей, живущих в Арцахе», - подчеркивается в заявлении ведомства, перевод которого сделан корреспондентом «Кавказского узла».
Жизни госпитализированных с огнестрельными ранениями рабочих ничего не угрожает, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве Нагорного Карабаха.
«Раненные мужчины прооперированы. Геворг Мелкумян, 1990 года рождения, начал дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Состояние Армена Саргсяна, 1980 года рождения, и Гагика Газаряна, 1978 года рождения, оценивается как средне тяжелое», - уточнили корреспонденту «Кавказского узла» в Республиканском медицинском центре в Степанакерте.
Баку обвинил армянскую сторону в провокации
Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, считает глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. По ее словам, инцидент 8 ноября в окрестностях Шуши «это результат очередной провокации армянской стороны».
«Обычно перед осуществлением какой-либо деятельности на этой территории российских миротворцев информируют об этом, и данная деятельность проводится в сопровождении миротворцев. На этот раз российские миротворцы не были проинформированы и не участвовали в процессе деятельности. Это, конечно, вызывает серьезные вопросы. Кроме того, в указанную дату в городе Шуша проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и государственных чиновников, и, как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная это, проведение любого ремонта водопровода вблизи данной территории не укладывается в какую-либо логику», - заявила Абдуллаева.
Она также осудила визит министра обороны Армении Аршака Карапетяна 8 ноября в Нагорный Карабах. "Все это свидетельствует о том, что армянская сторона намеренно преследует цель обострения ситуации. А то, что эти шаги были предприняты в канун первой годовщины подписания трехстороннего заявления, служит цели бросить тень на деятельность российских миротворцев, и в целом это нарушение положений трехстороннего заявления", - сказала Абдуллаева, слова которой приводит Trend.
Отметим, что Минобороны Азербайджана, по данным на 20.30 мск 9 ноября, на своем сайте никак не прокомментировало инцидент с обстрелом армянских рабочих в окрестностях Шуши.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.
Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
Автор: "Кавказский узел"