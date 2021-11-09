Степанакерт и Баку обменялись обвинениями в связи с обстрелом рабочих в окрестностях Шуши

09 ноября 2021, 20:31

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Обстрел 8 ноября в окрестностях Шуши четырех рабочих, один из которых умер, расследуется в Нагорном Карабахе по статье о теракте. Баку и Степанакерт в связи с этим инцидентом обвинили друг друга в попытке дискредитировать работу российских миротворцев в Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", днем 8 ноября азербайджанскими военными на перекрестке у Шуши были обстреляны рабочие, которые проводили ремонт водопровода, один из них скончался в больнице, трое были госпитализированы. Виновные в обстреле рабочих, ремонтировавших трубы водоснабжения Степанакерта, должны быть наказаны, заявили представители Нагорного Карабаха.

Степанакерт счел обстрел рабочих в окрестностях Шуши терактом

О том, что по факту инцидента 8 ноября в окрестностях Шуши возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве на почве национальной, расовой или религиозной нетерпимости и террористическом акте, совершенном с применением огнестрельного оружия, Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила сегодня на своей странице в Facebook.

Согласно предварительным выводам проверки следственных органов Нагорного Карабаха, по четырем армянским рабочим - сотрудникам степанакертского ЗАО «Вода и канализация», которые проводили ремонтные работы водопроводных труб, открыл стрельбу азербайджанский военнослужащий. В результате был убит 22-летний Мартин Еремян, ранения получили Геворк Мелкумян, Гагик Газарян и Армен Саркисян.

«Каждый подобный инцидент и их совокупность направлены на одну цель - запугать арцахских (карабахских) армян, дискредитировать российские миротворческие силы, тем самым создавая чувство незащищенности у людей, живущих в Арцахе», - подчеркивается в заявлении ведомства, перевод которого сделан корреспондентом «Кавказского узла».

Жизни госпитализированных с огнестрельными ранениями рабочих ничего не угрожает, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве Нагорного Карабаха.

«Раненные мужчины прооперированы. Геворг Мелкумян, 1990 года рождения, начал дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Состояние Армена Саргсяна, 1980 года рождения, и Гагика Газаряна, 1978 года рождения, оценивается как средне тяжелое», - уточнили корреспонденту «Кавказского узла» в Республиканском медицинском центре в Степанакерте.

Баку обвинил армянскую сторону в провокации

Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, считает глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. По ее словам, инцидент 8 ноября в окрестностях Шуши «это результат очередной провокации армянской стороны».

«Обычно перед осуществлением какой-либо деятельности на этой территории российских миротворцев информируют об этом, и данная деятельность проводится в сопровождении миротворцев. На этот раз российские миротворцы не были проинформированы и не участвовали в процессе деятельности. Это, конечно, вызывает серьезные вопросы. Кроме того, в указанную дату в городе Шуша проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и государственных чиновников, и, как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная это, проведение любого ремонта водопровода вблизи данной территории не укладывается в какую-либо логику», - заявила Абдуллаева.

Она также осудила визит министра обороны Армении Аршака Карапетяна 8 ноября в Нагорный Карабах. "Все это свидетельствует о том, что армянская сторона намеренно преследует цель обострения ситуации. А то, что эти шаги были предприняты в канун первой годовщины подписания трехстороннего заявления, служит цели бросить тень на деятельность российских миротворцев, и в целом это нарушение положений трехстороннего заявления", - сказала Абдуллаева, слова которой приводит Trend.

Отметим, что Минобороны Азербайджана, по данным на 20.30 мск 9 ноября, на своем сайте никак не прокомментировало инцидент с обстрелом армянских рабочих в окрестностях Шуши.