Участники акции в Рустави провели ночь в палатках

07 ноября 2021, 08:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты, которые добиваются перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу, сообщили, что готовы провести еще одну ночь в палатках у здания тюрьмы в Рустави, если их требование не будет выполнено. Участники акции также заявили, что 8 ноября собираются отправиться на массовую акцию в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили периодически проводят акции протеста с требованием о его освобождении из тюрьмы. Акция 6 ноября была особенно массовой - в Рустави собрались тысячи протестующих, потребовавших перевести его в частную больницу и отменить результаты муниципальных выборов. Протестующие дали грузинским властям сутки на то, чтобы перевести Михаила Саакашвили в больницу, и пригрозили массовой акцией протеста в Тбилиси. Несколько активистов остались ночевать в палатках у здания тюрьмы в Рустави.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 1 октября проводит голодовку в тюрьме в Рустави с требованием об освобождении. На 35-й день голодовки у политика возникли проблемы с коммуникацией и памятью, а на 36-й - со зрением и слухом, указала защита. Министр юстиции Грузии накануне заявил, что Михаил Саакашвили ест каши и пьет соки. Бывший президент ответил, что не принимает никакой пищи, а с 6 ноября отказывается от соков, витаминов, минералов и глюкозы.

Участники круглосуточной акции перед тюрьмой в Рустави заявили, что готовы провести вторую ночь в палатках. "Ночью было прохладно, мы люди привычные - у меня с собой спальник, так что в тонкой палатке мне было комфортно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ираклий Чхирквия.

"Было немного прохладно, но весело", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Бесо Газделиани.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 7 ноября в Рустави ясная погода при температуре +17 градусов, скорость ветра составит 2 метра в секунду. В ночь на 8 ноября похолодает до +8 градусов, ветер стихнет до метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Среди участников митинга также находится активистка Лела Цинделиани, которая уже несколько суток ведет голодовку. "Я намерена продолжать голодовку. Несколько раз я теряла сознание, но отказываюсь от скорой помощи. Чувствую слабость и почему-то болит в правом боку уже двое суток", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент телеканала "Мтавари архи" Гигла Туманишвили 6 ноября начал голодовку с требованием перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. С 3 ноября в здании парламента голодает лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Пора") Элене Хоштария. Она требует перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу. На четвертый день голодовки обследовавшая политика врач Майя Цаава заявила, что Хоштария не испытывает проблем со здоровьем.

"Сегодня (7 ноября) мы еще находимся здесь, но 8 ноября придем на митинг в Тбилиси, чтобы добиться от властей выполнения ультиматума. Дальше - посмотрим. Надеюсь, уже не понадобится ни дежурить у тюрьмы, ни вести голодовку", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Единого национального движения Коба Хабази.

"Мы будем часто проводить такие акции, пока наш президента не будет освобожден. Он не должен сидеть в этой тюрьме ни одного дня", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель Натела из Тбилиси.

"Народного президента убивают в тюрьме на глазах всего народа", - возмутился программист Кетеван.

Участники акции также заявили, что собираются на митинг в Тбилиси 8 ноября. "Обязательно придем!" - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Мариам.

"Бросим все дела и придем на акцию", - подтвердила Кетеван.

Акция прошла в целом успешно, но нужно уже, чтобы были результаты, считает участника акции Ираклий Кикиани. "Посмотрим, к чему приведет митинг 8 ноября. Мы обязательно придем, потому что речь идет о фундаментальном праве человека - праве на жизнь. Дороже ничего нет. И если политики лишают жизни своего оппонента, то простые люди просто из солидарности, из чувства справедливости придут на все митинги, которые будут проводиться", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я доволен, как проходит сегодня митинг. Но чем больше времени проходит после выборов в органы местного самоуправления, тем больше люди остывают. Вот эта акция перед тюрьмой дает эмоциональный импульс. Я думаю, что 8 ноября в Тбилиси придет много людей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" художник Паата.

"Самое главное то, что люди всегда готовы прийти снова на митинг, лишь бы знать, для какой цели, ради чего они приходят. А цель - спасти жизнь Михаилу Саакашвили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" физиолог Коба.

Среди участников митинга было много этнических азербайджанцев из Марнеульского района и Болниси. "Огромная несправедливость то, что Саакашвили находится в тюрьме! Этот человек, который дал нам надежду, что мы будем жить нормально. Я жил в России, когда мне сказали родственники, что можно вернуться в Грузи, Я им не поверил, что жизнь налаживается, и вернулся обратно. И действительно, при Саакашвлии я нашел работу, начал зарабатывать, в нашего села исчезло такое явление как рэкет. И вот теперь его посадили в тюрьму", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Болниси, механик Юсуф.

Механизатор Энвар Юсуфов из Марнеули заявил, что после ухода из власти Саакашвили все стало хуже. "Курс лари упал в два раза, при этом цены подскочили несколько раз. А зарплата у нас совершенно не изменилась! Пенсия у людей - 260 лари (примерно 82 доллара), а мешок муки стоит 80 лари (чуть более 25 долларов). Цены на продукты сейчас растут по всему миру из-за пандемии, но правительство не предпринимает никаких мер, чтобы смягчить удар по населению. Рэкет еще не вернулся, но участились случаи воровства. И самое главное - нет инвестиций из-за рубежа, а следовательно - нет рабочих мест. И перспектив улучшения не видно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из участников митинга Муртаза Абулов пришел на акцию с турецким флагом. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что является этническим турком шестом поколении и живет в Болниси.

"Весь мир знает, почему мы тут стоим! Мы пришли ради нашего лидера. Нам нужно, чтобы он вернулся, нам не нужны во власти олигархи и наркоторговцы. У народа нет сил больше ждать", - заявил он.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию перед муниципальными выборами и был арестован, так как заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы. Ему предъявлены и другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Напомним, перед акцией СГБ Грузии обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. Ведомство заявило, что активисты планируют ради создания резонанса убить одного из оппозиционных лидеров, заблокировать правительственные здания, администрацию президента и здание МВД.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях сообщается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".