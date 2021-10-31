Адам Гисаев. Стопкадр видео канала "Гулагу-нет Официальный канал" https://www.youtube.com/watch?v=VZiFCPWy-ko

31 октября 2021, 01:56

Пользователи соцсетей раскритиковали Роскомнадзор за требование заблокировать рассказ о пытках Гисаева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Роскомнадзор потребовал от Youtube заблокировать видео бывшего заключенного, уроженца Чечни Адама Гисаева, который рассказывает о пытках в СИЗО Иркутска на канале правозащитного проекта Gulagu.net. Комментаторы в соцсетях призвали власти проверить рассказ Гисаева, а не блокировать ролик.

Видеозапись была опубликована еще в январе, уведомление о блокировке материала, по данным правозащитников, поступило 27 октября.

Веб-адрес ролика в настоящее время внесен в реестр запрещенных сайтов. На видео уроженец Чечни Гисаев рассказывает, что около года его держали в карцере, морили голодом за то, что он выступил против пыток других заключенных. Он также заявил о попытке инсценировать его самоубийство, информирует "Газета.ру".

По данным Gulagu.net, в упомянутом иркутском СИЗО были избиты более ста арестантов, информирует "Лента.ру".

Видеоролик Гисаева, который был опубликован 29 января на канале "Гулагу.нет Официальный канал", по данным на 00.38 мск сегодня, 31 октября набрал 69 161 просмотр, 3,7 лайка, 64 дизлайка и 575 комментариев.

"Здесь нет ничего запрещенного. За что удалять?" - задается вопросом v Gold.

"Живем себе и даже не знаем, что в наше мирное время происходят такие ужасы. Просто мозг кипит от всего этого ужаса. Как они смотрят в глаза своим детям, придя домой с работы, где пытали и ломали людей, что это за люди?" - ужасается Aisha Binabu.

"А те, кто в тюрьму попадают, святые люди?" - интересуется у нее "Гражданин Котик", на что пользователь Timskey ему отвечает: "Преступление - повод для изнасилования или пыток? Или вы считаете, что никогда не попадете в тюрьму?"

"За то, что человека мучили и пытали, РКН требует запретить правду - держать и не пущать", - отмечает opeyron99.

Прокомментировали требование Роскомнадзора и пользователи развлекательного сайта "Яплакал". "Правда глаза колет?" - задается вопросом пользователь gramul.

"От фразы "Роскомнадзор потребовал" уже истерический смех начинается", - иронизирует Doff.

"Рассказать правду является преступление в России", - отметил GhostMaker.

"Какой-то дурдом. Если мужик рассказывает ложь - судите его за клевету. Если правду - то ищите и сажайте виновных. С какого фига озвучивание фактов преступлений против личности со стороны государства стало является экстремизмом?" - удивляется evilsun.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на невыносимые условия в иркутской колонии жаловался главный редактора сайта "БлогСочи" Александр Валов, который через освободившегося заключенного сообщил, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным причинам отправляют в штрафной изолятор. 

Па пытки после бунта заключенных в колонии Ангарска в 2020 году жаловался уроженец Чечни Хумайд Хайдаев. Его адвокаты потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках.

Примечание:

"Александр Валов пожаловался в ЕСПЧ на действия сотрудников ФСБ", "Постановление на арест Александра Валова обжаловано после его выхода из ИВС", "Александр Валов отвергает обвинения в организации митинга в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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