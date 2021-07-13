Александр Валов пожаловался на невыносимые условия в иркутской колонии

13 июля 2021, 02:23

Через освободившегося заключенного главный редактор сайта "БлогСочи" передал родным письмо, в котором пожаловался, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор.

Как писал "Кавказский узел", осужденный по обвинению в вымогательстве главред сайта "БлогСочи" Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии в Иркутской области, сообщил адвокат Михаил Беньяш 17 декабря. Решение о переводе Валова в ШИЗО мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а некой «оперативной необходимостью», отметил адвокат. 9 января адвокат Валова сообщил, что блогера сочли злостным нарушителем правил колонии.

26 декабря 2018 года суд признал Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. В августе Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор Валову. Решение будет обжаловано, рассказали адвокаты.

Мать главного редактора «БлогаСочи» Александра Валова Ольга Сараева передала 12 июля корреспонденту «Кавказского узла» письмо, в котором он жалуется своему брату на нечеловеческие условия содержания в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, где он отбывает шестилетний срок за вымогательство.

По словам Сараевой, письмо удалось передать через сокамерника Валова, который недавно освободился. Сейчас Валов содержится в СУОН (строгие условия отбывания наказания) из-за многочисленных нарушений. В письме он указывает на то, что ему запрещены телефонные звонки родственникам и адвокатам по заявлению. В последние полгода его письма отказываются отправлять, утверждает Валов. Его и других осужденных держат в железобетонном бункере СУОН без отопления, температура в помещении летом опускается ниже 10 градусов, при этом теплые вещи выдаются только во время прогулки.

«В камере невыносимая влажность. Все постоянно болеют. Я за месяц болел два раза. Таблетки на все случаи жизни одни: парацетамол или укол обезболивающего. Почти каждую неделю полные обыски со всеми спецэффектами, спецназ, полное раздевание в холодном корпусе», - написал Валов.

При проверках изымают личное имущество разрешенное и жизненно необходимое: мыло, зубную пасту, щетку, полотенца, одежду. Постельное белье не стирают и не меняют, утверждает Валов в письме. За любое обращение и жалобу на нарушения в колонии в прокуратуру или во ФСИН Валова автоматически помещают в ШИЗО или отправляет в ИК-2 в единое помещение камерного типа. Жалобу, написанную начальнику ГУ ФСИН по Иркутской области Леониду Сагалакову руководство колонии изъяло, а также конфисковало тетради, ручки, конверты, приобретенные в магазине ИК, забрали и нательное бельё, утверждает Валов.

Бывший осужденный Игорь, который передал на волю письмо главреда «БлогаСочи», подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" все жалобы Валова. Все три года они сидели в одной камере.

«Отношение скотское. Прокурор приезжает и задает сфабрикованные вопросы, которые будут на руку администрации, никакого надзора на самом деле нет. Кормят нас или не кормят? Кормят, только плохо и не вовремя», - утверждает Игорь.

По его словам, администрация выдумывает изощренные методы воздействия на осужденных, например «ипотеку» - если осужденный не нравится начальникам, на него оформляют передачу и выдворяют его в ШИЗО, не дав возможности получить ее. «Изымаются все личные вещи, в том числе сборники УПК, УК РФ и т.д, чтобы люди не могли писать жалобы и не знали своих прав. В камерах действительно сырость и холод, бывает до такой степени холодно, что сидишь и трясёшься. Некоторые камеры бывают такие, что и одежда и постель сырые», - рассказал Игорь.

По его словам, Валов никогда не нарушает режим, наоборот, пытается добиться его соблюдения от администрации колонии, за что его наказывают. «По большей части он один и не может бороться с администрацией. Бывает напишет жалобу - приходят, начинают его прессовать. В ШИЗО его отправляют за сфабрикованные нарушения. Фабрикуют их задним числом. На УДО он не уйдет из-за многочисленных нарушений, у него СУОН кончится только где-то в августе-сентябре», - заключил Игорь, добавив, что Валов сильно похудел за время прибытия в колонию и поседел.

Мать Валова Ольга Сараева рассказала, что ранее она переписывалась с сыном, в феврале его брат ездил в колонию на свидание. «Саша выглядел очень истощенным. Женя говорит, что ему даже было неудобно, что он такой упитанный стал. Сашу как раз только перевели из колонии строгого режима, где он отсидел год, в ИК-14 и разрешили встречу с ним. Пока сидел в колонии строгого режима, посылки ему были не положены, только письма. Но там хоть его не обижали, а в ИК-14 и до этого были проблемы», - рассказала Сараева.

После свидания с братом связь с Александром прекратилась, полгода родственники не знали ничего о его судьбе, сообщила мать. «Сегодня (12 июля) звонила руководителю ГУФСИН. Рассказала ему всю ситуацию, прочитала Сашино письмо. Обещал помочь, на днях поедет с проверкой, встретится с моим сыном. Только не верю я им!», - сказала Сараева.

Руководитель организации «Сибирь без пыток», которая сотрудничает с фондом «Общественный вердикт» (организации по решению Минюста РФ внесены в список иноагентов), Святослав Хроменков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что, несмотря на многочисленные жалобы из других иркутских колонии, ранее из ИК-14 жалоб не поступало.

«По жалобе брата Александра Валова мы подготовили жалобу в прокуратуру Иркутской области и в уполномоченному по правам человека», - рассказал Хроменков.

Адвокат Александр Попков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита Валова по его уголовному делу исчерпала все возможности обжалования его приговора в России. Верховный суд РФ, куда обращалась защита, истребовал дело, но не нашел нарушений, оставив приговор в силе.

«В ЕСПЧ мы обращались - у Валова в Европейском суде пять дел. Они объединили их в одно. Одно дело по его задержанию в Адлере с журналистами, тогда его арестовали на пять суток. Потом вели прослушку его телефонов. Мы это выявили, я подал жалобу. Потом обыск и содержание его под стражей на следствии. Четвертая жалоба на приговор. Пятую подавал Беньяш по гражданскому иску депутата Напсо», - рассказал Попков.

Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что статья 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещает любые пытки. Баянова отметила, что нечеловеческие условия содержания приравниваются к пыткам.

«Статья 3 нам говорит, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Это четко прописано. Проблема в том, что ни один адвокат не может попасть в колонию и увидеть реальные условия содержания. Это должен и может делать прокурор, но он вряд ли будет обращаться в ЕСПЧ», - рассказала Баянова.

Она отметила, что даже если Валов пожаловался на реальные пытки, избиения, то снять побои и зафиксировать их ни у него, ни у правозащитников нет возможности, особенно сейчас, когда во всех регионах действуют коронавирусные ограничения, а уж тем более невозможно проверить реальные условия его содержания. «Жаловаться в ЕСПЧ можно. Но, как мы знаем, жалобы там рассматривают годами, и когда-то, возможно, он получит компенсацию, а ему уже сейчас плохо. Поэтому необходимо обращаться к правозащитникам, в прокуратуру и требовать, чтобы они устранили нарушения и издевательства. Это их работа», - заключила Баянова.

Комментариями руководства колонии по поводу жалоб Александра Валова "Кавказский узел" пока не располагает.