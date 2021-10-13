Журналисты озвучили прогнозы по голосованию за главу Дагестана

13 октября 2021, 23:18

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Врио главы Дагестана Сергей Меликов не стремится получить все голоса депутатов, для него будет достаточно поддержки 80 процентов парламентариев. Против Меликова проголосуют единицы, и назвать их реальной оппозицией нельзя, сочли опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября планируется созвать вторую сессию Народного собрания, на которой будет рассматриваться только один вопрос – избрание депутатами главы Дагестана. На этот пост президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры: действующего врио главы региона Сергея Меликова, члена избиркома Самира Абдулхаликова и зампредседателя Народного собрания Камила Давдиева. Позиции врио главы Дагестана Сергея Меликова достаточно крепки, но за короткий период пребывания на посту сложно было себя показать, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Идеи руководителя региона, которого депутаты должны избрать 14 октября, будет продвигать новый спикер Заур Аскендеров, отметили дагестанские журналисты.

Для Меликова совершенно не принципиально, чтобы все депутаты проголосовали за его кандидатуру на должности главы Дагестана, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Если за него проголосует, скажем, 80 процентов депутатов, то это будет хорошим результатом для него самого. Меликов это объяснит тем, что подавляющее большинство поддерживает его курс политики, его программу, проекты. Депутатов, которые проголосуют против, я бы не назвал оппозиционными Меликову. Голоса против они объяснят демократическими процессами в республике", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фатуллаев предположил, что трое депутатов, которые тайно проголосовали против кандидатуры спикера парламента Заура Аскендерова, могут проголосовать также и против Меликова.

30 сентября депутаты Народного собрания Дагестана нового созыва избрали председателем парламента руководителя фракции "Единой России" Заура Аскендерова. Состав Народного собрания после прошедших выборов обновился, по оценке заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, "примерно на 70%, причем во всех фракциях". По его словам, примерно у десятка депутатов были шансы занять пост спикера парламента. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали экс-депутата Госдумы Заура Аскендерова одним из наиболее вероятных кандидатов на эту должность.

"Голосование вновь будет тайным... Не исключаю, что у каких-то депутатов есть личная неприязнь, антипатия к Меликову, и они проголосуют против", – отметил он.

Призыв Меликова перед голосованием за кандидатуру спикера парламента оставить за порогом парламента "подковёрные игры" связан с распределением портфелей, уверен Фатуллаев. "Речь идет о распределении должностей в комитетах в парламенте [...] Там идет борьба между партиями. Каждая из них хочет получить определенные комитеты и ведет борьбу за это, используя разные методы: лоббистская работа, связи, протеже. Других "подковёрных игр" в парламенте быть не может", – считает журналист.

По итогам трехдневного голосования в Народное собрание Дагестана прошли три политические партии. Большинство голосов получила "Единая Россия", набравшая 73,74% голосов. За дагестанское отделение "Справедливой России" проголосовало 12,71 процента пришедших на выборы, на один процент меньше набрала КПРФ. Эти результаты обеспечили 69 мандатов "Единой России" в дагестанском парламенте, по 11 и 10 депутатских кресел получили справедливоросы и коммунисты, привел данные глава избиркома республики Магомед Дибиров на первой сессии Народного собрания 30 сентября. По сравнению с предыдущим созывом "Единая Россия" потеряла три мандата, два из которых перешли к КПРФ, и один получили справедливоросы.

Ранее директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко заявил "Кавказскому узлу", что перенос выборов главы Дагестана на 14 октября – это "нехороший звоночек" для Меликова. "В остальных республиках подобные голосования прошли в единый день голосования, а это проходит почти через месяц после этого", – подчеркнул он.

Фатуллаев же считает, что перенос выборов главы Дагестана с единого дня голосования на 14 октября не несет никаких рисков для Меликова. "Это чисто технический вопрос, не имеющий под собой какого-либо политического контекста. Перенос даты голосования имел определенные процессуальные и юридические причины", – подчеркнул Милрад Фатуллаев.

По мнению Фатуллаева, в республике есть запрос на политическую стабильность. "Когда процедура назначения главы региона парламентом был утверждена для Дагестана, здесь на местах почувствовали себя несколько ущемленными. Это задело национальное самолюбие. Люди задавались вопросом, почему в одном регионе можно напрямую выбирать главу, а в другом – нет? Если бы так было во всех регионах, люди так болезненно не воспринимали бы это. Но в то же время есть мнение, что прямые выборы могут привести к своеобразному напряжению в политическом поле. Мне кажется, между политической стабильностью и возможным напряжением из-за прямых выборов люди хотят первый вариант. Пусть выбирает парламент, но будет спокойно и стабильно", – считает он.

Активист Салим Халитов провел пикет с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. Пикетчик поставил под сомнение легитимность избрания руководителя региона нынешним составом Народного собрания.

Для Меликова принципиально получить голоса большинства депутатов, а не всех, согласен с Фатуллаевым заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Тех, кто проголосует против, я не могу назвать оппозицией Меликову, поскольку в парламенте Дагестана нет принципиальных оппозиционеров", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов считает, что против Меликова вряд ли планируются какие-то подковерные игры. "Накануне избрания спикера и в процессе (недавних) выборов было много интриг, связанных с кандидатурой спикера и возможной отставкой правительства. Предполагалось, что нынешний премьер-министр может не удержать свои позиции, и руководитель правительства будет сменен. Призыв Меликова касался игр по вопросам получения должностей", – уверен он.

Легитимность парламента была бы под сомнением, если бы выборы главы региона прошли в единый день голосования, полагает Магомедов. "По всем юридическим процедурам 14 октября – самая ближайшая дата для проведений выборов. Для Меликова нет никаких рисков из-за переноса даты", – отметил он.

Магомедов отметил, что регулярно разного рода политики, представители общественных организаций поднимают эту тему, потому что Дагестану необходимо вернуться к всенародным выборам. "Это повысило бы легитимность властей, руководства республики и, конечно, выборов в целом", – сказал он.

По мнению политолога Эдуарда Уразаева, Меликов попытается получить абсолютное большинство голосов депутатов. Он согласен, что против него могут выступить трое депутатов, которые были против спикера парламента, "а может, и вся фракция КПРФ, которая не получила руководящих должностей в комитетах парламента". Но при этом отметил, что отношение депутатов к Аскендерову и к Меликову совершенно разное".

Уразаев отметил, что после выборов некоторые партии остались недовольны распределением должностей в парламенте и пытались путем подковерных игр получить больше. "А Меликов сказал, что следует оставить игры и смириться с тем, что уже произошло", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает, что в республике запрос на прямые выборы главы невелик. "При сложившейся системе выборов нет никакой разницы, как голосовать. Все равно результат будет одинаковым. При полном доминировании партии власти этот вопрос не является актуальным. Главой все равно станет тот, кого захочет эта партия. Не важно, как его будут выбирать – путем прямых выборов или через парламент", – отметил Уразаев.

Журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов не исключил, что, возможно, будут голоса против Меликова, но это не настолько существенно, чтобы свидетельствовать о наличии какой-то серьезной оппозиции. "С учетом того, что он всего лишь год в Дагестане в статусе исполняющего обязанности главы республики, то даже не поддерживающие Меликова депутаты вполне могут допустить, что надо дать человеку шанс проявить себя в статусе полноценного главы региона", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юсупов рассказал, что после голосования по кандидатуре спикера парламента к нему обратились представители КПРФ и сообщили, что против Аскендерова голосовали не менее пяти депутатов КПРФ, а голосов "против" в итоге оказалось всего три. "Я предложил выступить с открытым обращением по этому поводу от лица депутатов, проголосовавших "против", но этого сделано не было", – рассказал он.

По мнению Юсупова, главный запрос дагестанцев к главе республики – это честность, порядок, соблюдение прав и законов, профессионализм. "В первую очередь, у населения есть запрос на это. При этом в той системе, которая сейчас существует, люди мало могут повлиять на это. Выборы главы региона не происходят прямым голосованием, выборы глав районных администраций тоже. И эта система не является для Дагестана подходящей. Хотя у прямых выборов есть как отрицательные, так и положительные стороны, но как минимум будет конкуренция и видимая подотчетность", – подчеркнул Юсупов.

Автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад считает, что Меликову важно показать федеральному центру, что он выступает объединяющей фигурой и имеет авторитет среди элит. "Голосование против Меликова никак не означает, что кто-то воспринимает себя оппозиционно к нему. Но я думаю, что против кандидатуры Меликова будет более чем три голоса. Или воздержавшихся будет больше", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отмечает, что жители Дагестана имеют право на прямые выборы главы региона. Считать, что дагестанцы не способны избирать себе главу, а жители [другого региона] могут это сделать, является оскорблением", – подчеркнул Асад.