Кавказоведы назвали крепкими позиции Меликова перед голосованием в парламенте

10 октября 2021, 03:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции врио главы Дагестана Сергея Меликова достаточно крепки, однако за короткий период пребывания на посту сложно было себя показать, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Идеи руководителя региона, которого депутаты должны избрать 14 октября, будет продвигать новый спикер Заур Аскендеров, отметили дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", журналисты и политолог отметили 28 сентября, что решающие значение при выборе спикера Народного собрания Дагестана имеет мнение главы республики после серьезного обновления состава парламента. 14 октября планируется созвать вторую сессию Народного собрания, на которой будет рассматриваться только один вопрос - избрание депутатами главы Дагестана. На этот пост президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры: действующего врио главы региона Сергея Меликова, члена избиркома Самира Абдулхаликова и зампредседателя Народного собрания Камила Давдиева.

Комментируя ситуацию с переизбранием Меликова, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отметил, что позиции Меликова достаточно прочны, хотя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что Дагестан оказался одним из "антилидеров" по вакцинации можно рассматривать и как критику Меликова.

"Позиции у Меликова достаточно крепкие, пока работает эффект "медового месяца". Но главная проблема во взаимоотношениях федерального центра и Дагестана – федералы пытаются искоренить коррупцию, но, похоже, что в Дагестане коррупция стала частью существования системы. Москва искореняет те или иные кланы, но среда остается", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф и кавказовед Ахмет Ярлыкапов, говоря о ситуации с вакцинацией в Дагестане, отметил, что, конечно, часть данных о привитых в республике (как и по всей России) "бумажная", но вакцинация госслужащих, журналистов и других категорий действительно была массовой. Слова Голиковой эксперт счел просто статистическими данными, но не выпадом против Меликова.

Что касается достижений Меликова на его посту, Ярлыкапов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что за то достаточно краткое время, которое Меликов пребывает в этой должности, сложно добиться успеха. "Зато он ездил по региону, побывал на севере и на юге Дагестана, с достаточным вниманием отнесся к вопросам и проблемам, что дагестанцы отметили. Так что он хотя бы выслушивал", – заявил он.

Эксперты высказали различные мнения о том, насколько перенос выборов главы Дагестана на 14 октября указывает на наличие некой интриги. Евгений Минченко полагает, что это "нехороший звоночек" для Меликова. "В остальных республиках подобные голосования прошли в единый день голосования, а это проходит почти через месяц после этого", – подчеркнул он.

Ахмет Ярлыкапов, в свою очередь, считает, что никаких проблем с перевыборами Меликова нет. "Никакой интриги я не вижу", – заявил он.

Новый спикер Народного собрания связан с Москвой больше, чем с местными политическими силами

Избранный депутатами Народного собрания Дагестана спикер регионального парламента Заур Аскендеров сделал бизнес-карьеру в Москве и, став депутатом Госдумы России от республики по партийным спискам, принимал участие в событиях, проводимых партией "Единая Россия", рассказал 9 октября корреспонденту "Кавказского узла" политолог Эдуард Уразаев.

30 сентября депутаты Народного собрания Дагестана нового созыва избрали председателем парламента руководителя фракции "Единой России" Заура Аскендерова. Состав Народного собрания после прошедших выборов обновился, по оценке заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, "примерно на 70%, причем во всех фракциях". По его словам, примерно у десятка депутатов были шансы занять пост спикера парламента. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали экс-депутата Госдумы Заура Аскендерова одним из наиболее вероятных кандидатов на эту должность.

"Это были стандартные мероприятия, как прием граждан, рассмотрение их обращений. Помимо этого, его фамилия также мелькала при озвучивании некоторых инвестиционных проектов. В основном он был игроком в составе команды и ничем особым не выделялся", – отметил он.

Аскендеров близок к сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, с которым он часто появляется рядом на некоторых мероприятиях, добавил он.

Произошедшее существенное обновление депутатского корпуса политолог назвал большим плюсом для Дагестана. "В парламенте было много людей, которые приобретали этот статус, чтобы добавить себе авторитета, или рассчитывали на какие-то дальнейшие преференции и выгоды от власти. Особой деятельности у большинства из них заметно не было. О новом составе тоже не скажешь, что в нем появились яркие политики, профессионалы и гражданские активисты. Это связано в целом с низкой активностью политических партий в межвыборные периоды. Более-менее системную работу пыталась показать лишь "Единая Россия". Но и её активность в значительной степени обусловлена позицией федерального центра партии, который обязывает местных партийцев проводить мероприятия и реализовывать разные проекты, проводить работу с избирателями. Зачастую в Дагестане это носило во многом дежурный характер, хотя и получало должное освещение в государственных СМИ. Возможно, новоизбранные депутаты известны на муниципальными уровне, или же их пролоббировали связанные с ними политические силы", – отмечает он.

Парламент, как полагает политолог, в основном выполнял техническую роль проводника в жизнь предложений и инициатив исполнительной власти, а точнее, руководителя региона в форме принятия соответствующих законов, кадровых решений и участия в реализации партийных и других проектов. "Уже давно федеральный и региональные парламенты формируются под прямым воздействием так называемой вертикали исполнительной власти. Она установлена по всей стране, и большинство партийных структур привязано к ней. Они проводят линию, которую рекомендует руководство исполнительной власти. Иногда депутаты от партий, в том числе и "Единой России", могут выступить с идеями по корректировке законов или отреагировать на актуальные проблемы. Например, на сессиях предыдущего созыва была практика традиционных "пятиминуток" фракций, когда в начале заседания депутаты от всех фракций поднимали общественно значимые проблемы. Но эти речи носили характер, так сказать, благопожеланий. Зачастую не совсем было понятно, к кому обращенных. То ли к исполнительной власти, то ли обществу – или же к самим себе или партийному руководству. Настоящей же политической деятельности, в которой были бы общественный контроль и критика исполнительной власти, к проводимому ею политическому и социально-экономическому курсу – этого всего не было. Судя по выступлению Заура Аскендерова на сессии перед голосованием по кандидатурам на пост председателя, он намерен оживить работу Народного собрания. Но удастся ли ему это, или будет сохраняться такое же положение парламента – большой вопрос", – предположил он.

По итогам трехдневного голосования в Народное собрание Дагестана прошли три политические партии. Большинство голосов получила "Единая Россия", набравшая 73,74% голосов. За дагестанское отделение "Справедливой России" проголосовало 12,71 процента пришедших на выборы, на один процент меньше набрала КПРФ. Эти результаты обеспечили 69 мандатов "Единой России" в дагестанском парламенте, по 11 и 10 депутатских кресел получили справедливоросы и коммунисты, привел данные глава избиркома республики Магомед Дибиров на первой сессии Народного собрания 30 сентября. По сравнению с предыдущим созывом "Единая Россия" потеряла три мандата, два из которых перешли к КПРФ, и один получили справедливоросы.

Заур Аскендеров появлялся в публичном медиапространстве только перед выборами – сначала в Госдуме предыдущего созыва, а затем и в Народном собрании нынешнего созыва, отметил главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Вся известность ограничивалась только этими событиями. После них о нем уже редко кто слышал. И даже перед утверждением его на должности спикера республиканского парламента общественности не было его представления, как не было и самопрезентации со стороны самого Аскендерова. Никто не рассказал, чем он занимается, не объяснил, почему именно он, а не кто-то другой. Наша политическая система настолько предсказуема в узких кругах, что не считают нужным представлять общественности, избирателям и даже самим депутатам своего кандидата публично. Это еще раз показало, что наши руководители сами выбирают руководителей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новый спикер дагестанского парламента связан со структурами в Москве, а не местными политическими силами, полагает Фатуллаев. "Его избрание в Госдуму, в Народное собрание, а по итогу и утверждение на должности спикера произошло благодаря его связям в Москве. Он не входит в команду местных политиков. Отсюда и такая уверенность в том, что можно решать вопросы здесь, не используя местные механизмы – представлять себя общественности, участвовать в выборах", – считает он.

По его мнению, новый спикер, помимо обычной законотворческой деятельности, будет также продвигать свои экономические проекты. "Думаю, это является продолжением его бизнеса. Он хороший бизнесмен. Некоторые представители местного бизнеса возмущались его возможным утверждением в должности спикера. И если посмотреть, кто и почему возмущался, можно понять, какие экономические проекты будет продвигать Заур Аскендеров. Скорее всего, связанные с дополнительными возможностями получения посевных земель, подключением правительственных гарантий, а также реализации проектов, находящихся в плоскости государственно-частного партнерства", – считает главред.

Он сомневается, что в среде депутатского корпуса Народного собрания Дагестана появятся депутаты, которые станут делать громкие заявления. "Процесс избрания депутатов настолько нивелирован и находился под контролем, что мы навряд ли увидим в нем людей, которые будут высказывать новые мысли, отличные от федеральной линии. С ними будет достаточно легко поработать. Я не думаю, что в парламенте появятся какие-то лица, которые станут заявлять новые идеи", – отметил главред информагентства.