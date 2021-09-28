Аналитики назвали роль главы Дагестана ключевой при выборе спикера парламента

28 сентября 2021, 13:40

Решающее значение при выборе спикера Народного собрания Дагестана имеет мнение главы республики даже после серьезного обновления состава парламента, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог. Принцип нацквотирования в республике все еще актуален, а бывший спикер парламента Хизри Шихсаидов утратил возможность влиять на выбор преемника, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", в Народное собрание Дагестана седьмого созыва по итогам выборов, как и пять лет назад, прошли три партии: "Единая Россия" (73,74% голосов), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду " (12,71%) и КПРФ (11,62%), сообщил 20 сентября избирком. Состав Народного собрания обновился примерно на 70%, причем во всех фракциях, пояснил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. По его словам, примерно у десятка депутатов есть шансы занять пост спикера парламента.

7 июня председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, занимавший эту должность с 2013 года, подал в отставку. Ранее, 2 июня, он ушел и с поста секретаря реготделения "Единой России", это произошло на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи Instagram связали уход Шихсаидова со скандалом вокруг избиения депутата, в котором обвинен сын Шихсаидова.

Принцип нацквотирования актуален в дагестанской политике

Единственная политическая фигура, которая определяет, кто будет на посту руководителя регионального парламента, - это Сергей Меликов, ни одна политическая группа, представленная на региональном политическом поле, не представляет ему конкуренции, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"[Борьба] будет за право быть ближе к Меликову, за право быть избранным, но ее нельзя будет называть борьбой лоббистских групп, влиятельных политиков, публичных имён, влиятельных бизнесменов. Все это нивелировано", - пояснил Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист предположил, что новый председатель парламента будет представителем кумыкской национальности. По мнению Фатуллаева, несмотря на то, что федеральный центр отошёл от соблюдения неформальных договоренностей о распределении политических постов согласно принципу национального квотирования, этот принцип будет учтен при назначении спикера Народного собрания. "При [главе Дагестана Владимире] Васильеве этот принцип соблюдался по каким-то крупным направлениям [политическим постам]. При распределении ключевых должностей между основными национальностями этот принцип соблюдается", - сказал Милрад Фатуллаев.

Ранее в Дагестане существовала особая система выборов – национально-территориальные округа, квотирование мест в парламенте. Аварцы традиционно получали пост президента, даргинцы – спикера парламента, а премьер был кумыком, рассказал в апреле 2009 года "Кавказскому узлу" бывший тогда главой Дагестана Муху Алиев. Придерживались в республике национального баланса и в правительстве. В 2006 году федеральный центр привел избирательную систему республики в соответствие с общероссийской. Владимир Васильев, возглавлявший Дагестан в 2017-2020 годах, после назначения врио главы республики пообещал не руководствоваться принципом нацквотирования, который по состоянию на начало 2017 года еще соблюдался при назначении чиновников.

Кандидаты на должность спикера парламента будут подбираться, исходя из других критериев, считает Фатуллаев. "Исходя из политической лояльности, личных симпатий Меликова, человек должен быть свой - из "Единой России", иметь опыт, и человек должен быть предсказуем", - пояснил он.

Он не исключил, что бывший руководитель парламента Хизри Шихсаидов будет пытаться неофициально влиять на выбор спикера. При этом Фатуллаев затруднился назвать вероятного кандидата на пост спикера Народного собрания, который был бы ближе к Хизри Шихсаидову и его методам работы. Также журналист не назвал возможных претендентов на эту должность.

По мнению политолога Эдуарда Уразаева, процедура избрания главы парламента будет соблюдена и будут выдвинуты кандидаты от партии "Единая Россия" и, вероятно, от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду". "Но при абсолютном большинстве депутатов от партии власти - 69 из 90 - роль остальных становится формальной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает, что идёт "подковерная борьба за должности заместителей спикера и председателей комитетов", в ходе которой, возможно, часть положенных по пропорциональному принципу парламентских постов "Единая Россия" уступит депутатам от КПРФ и "Справедливой России". "От этих партий в Дагестане политической борьбы не наблюдалось, но иногда транслировались иные мнения по отдельным вопросам. Резонансное же политическое выступление Марата Асланова зимой текущего года не было поддержано фракцией КПРФ", - сказал политолог.

25 февраля депутат от КПФР Марат Асланов сложил свои полномочия на заседании Народного собрания Дагестана. Перед этим он сделал громкое заявление, указав, что его не устраивает обстановка в республике. Мнение Асланова поддерживают многие его коллеги в парламенте, однако редко кто из депутатов решается озвучить их с трибуны, отметил тогда главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

По словам Уразаева, новый состав депутатов "прошёл серьёзные фильтры", и поэтому он предположил, что депутаты будут выполнять "техническую роль" для проведения инициатив руководства республики и партии. "Дискуссии, если и будут, то только в рамках корректировки и усовершенствования законопроектов, не затрагивающих сути принимаемых решений", - пояснил он.

При выдвижении кандидата на должность председателя парламента Дагестана всегда учитывались национальности людей, занимающих или выдвигаемых на должности главы республики и председателя правительства, отметил политолог. Этот принцип, по мнению Уразаева, соблюдается для исключения спекуляций со стороны националистов и для снижения рисков ущемления прав народов. Однако в последние годы принцип пропорционального представительства народов стал учитываться в меньшей степени, и в результате в нынешнем составе не представлены цахуры и таты, отметил он. "Думаю, что при выдвижении кандидата на должность председателя Народного собрания национальность будет учитываться, поскольку Владимир Путин раньше высказался на эту тему, и администрация президента России за этим следит", - подчеркнул он.

В феврале 2013 года Владимир Путин подчеркнул, что команда, собранная главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, должна быть сбалансирована "по всем составляющим", в том числе и по этнической.

Национальности в руководстве Дагестана учитывались со времён советской власти и весь постсоветский период, подчеркнул Эдуард Уразаев. "Сейчас этнический фактор ослаб, но пренебрежение им чревато общественным недовольством", - сказал он.

По его мнению, отставные политики редко сохраняют своё прежнее влияние, и Хизри Шихсаидов не стал исключением. "Около Хизри Шихсаидова были перспективные люди, и он некоторых продвигал на разные должности. Но говорить сейчас о его возможном влиянии на решение вопроса о спикере вряд ли верно", - пояснил политолог.

Явной борьбы за пост спикера парламента не ожидается

Если судить по порядку в списке партийных кандидатов от партии "Единая Россия", то наибольшие шансы у экс-депутата Госдумы Заура Аскандарова, считает Уразаев. Но шансы занять должность руководителя парламента есть и у Магомед-Султана Магомедова, который был спикером в 2011-2013 годах, отметил он.

Роль председателя парламента ограничена законами, эта должность является второй в иерархии власти в республике, но многое зависит и от политического веса и личностных качеств того, кто занимает эту должность, считает Уразаев. "В любом случае статус обязывает, и он должен удовлетворять требованиям публичности и компетентности. Шихсаидов этим требованиям отвечал, а новому придётся быстро научиться", - сказал политолог.

В сложившейся политической системе, по его словам, должность зачастую придаёт вес человеку, который на первый взгляд не готов к ней. "Поэтому лучше ориентироваться не на то, кто способен, а на занимаемое положение, связи и другие признаки отношений с руководством республики", - пояснил Эдуард Уразаев.

Открытой борьбы за пост спикера Народного собрания не предвидится, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Все будет решено кулуарно, или даже уже решено", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По предварительным данным Магомедова, основными претендентами на эту должность являются глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов, депутат Народного собрания Магомед-Султан Магомедов и экс-депутат Госдумы Заур Аскендеров. Однако после того, как Джамбулат Салавов отказался от мандата депутата Народного собрания, список претендентов существенно уменьшился, отметил журналист.

"На то, кто будет новым спикером Народного собрания, обновление или консервация парламента не влияет. Всё зависит [от того], кто из влиятельных депутатов, имеющих финансы и поддержку в Москве, сможет убедить руководство республики в своей командности", - пояснил он.

Среди возможных кандидатур на пост спикера парламента Магомед Магомедов назвал Сайгидахмеда Ахмедова, Юрия Левицкого, Мурада Гаджиева, Муртазали Рабаданова, Мухтарпашу Умаханова, Сайгидпашу Умаханова, Джамбулата Салавова, Артура Исрапилова, Марата Ильясова, Магомеда Садулаева, Алаудина Мирзабалаева, Имама Яралиева, Ильяса Мамаева, Омаргаджи Алиева. "Эти лица, в силу своего политического опыта, авторитета и влияния, а также знания вопросов законодательства вполне способны руководить таким непростым явлением, как дагестанский парламент", - уточнил журналист, добавив, что "дагестанские политико-финансовые силы" готовы вернуться к соблюдению принципа национального квотирования.

Спикер республиканского парламента регулярно менялся, когда менялись руководители Дагестана, обратил внимание Магомед Магомедов. "То, что должность спикера Народного собрания Дагестана ротировалась исключительно вокруг трёх национальностей, это тоже отголоски системы нацквотирования. А приход в руководство Дагестана Муху Алиева и Магомедсалама Магомедова, проработавших спикерами, в каком-то смысле показало, что Народное собрание Дагестана может быть скамейкой запасных, где формируется будущий глава республики", - пояснил он.

Шихсаидов утратил влияние на парламент Дагестана

По мнению Магомедова, последним, кто сохранил должность, несмотря на перемены в руководстве республики, был Хизри Шихсаидов. "Он пришёл при Абдулатипове, устоял при Васильеве и не устоял при Меликове. Шихсаидов - опытный политик, имеющий команду, стратегически мыслящий. Хоть стратегии у него и направлены на сохранение своего влияния и уровня жизни. Влияния на то, кто будет спикером, он не имеет", - отметил журналист.

В республиканском парламенте нет того, кого можно назвать продолжателем дела и уж тем более "преемником" Шихсаидова, считает Магомед Магомедов. "Спикер в существующей системе политических отношений, где предсказуемые результаты выборов, а отбор депутатов де-факто производит губернатор, - всегда подчинённая фигура. Ждать от нее самостоятельных шагов, решений и инициатив, тем более идущих против или в другую сторону от установок "сверху", не стоит", - сказал Магомедов.

Версию о том, что борьба за должность спикера регионального парламента уже окончена и, возможно, человек на эту должность уже определен, высказал и блогер Расул Асад. Частичное обновление депутатского корпуса парламента не является фактором, влияющим на избрание спикера Народного собрания, уточнил он. "Обновление состава парламента не является указанием на наличие борьбы [за пост спикера регионального парламента] или отсутствие, потому что депутаты мало что решают в этом вопросе", - пояснил Асад корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что федеральный центр отошёл от принципа национального квотирования, тем не менее Кремль в проводимой в Дагестане политике продолжает считаться с уже сложившимися принципами распределения тех или иных постов среди дагестанских национальностей, считает блогер. "Назначение на эту должность (спикера Народного собрания), исходя из национального фактора, более приемлемо", - отметил Асад, добавив, что изначально были исключены несколько кандидатов, которые не подходили на эту должность "по национальному фактору".

Тот факт, что ранее должность руководителя парламента занимали разные представители трёх национальностей, является больше случайностью, чем следованием принципу национального квотирования, уверен блогер. При этом только три должности - руководитель Дагестана, председатель правительства и спикер парламента - распределялись между представителями даргинской, аварской и кумыкской национальности, подчеркнул он. "Если руководитель Дагестана по национальности даргинец, то руководитель правительства - аварец, а спикер Народного собрания - кумык", - пояснил Расул Асад.

Он также исключил возможность влияния Хизри Шихсаидова на выбор руководителя парламента. Также среди кандидатов на пост спикера нет тех, кто близок к Хизри Шихсаидову, считает Расул Асад.

Несмотря на то, что вес руководителя республиканского парламента и его значение в политических процессах в Дагестане незначительный, он ещё больше уменьшится на фоне ухода таких политиков, как Хизри Шихсаидов, считает блогер. Среди вероятных претендентов на пост руководителя регионального парламента Расул Асад назвал Заура Аскендерова, Магомед-Султана Магомедова, Артура Исрапилова, Юрия Левицкого и Сайгидахмеда Ахмедова. По мнению Расула Асада, каждый из них может возглавить региональный парламент и обеспечить его работоспособность.

Подробнее о сентябрьских выборах в Дагестане и других регионах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".