Сочинцы потребовали от властей защитить парк от вырубки

10 октября 2021, 05:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На вырубку деревьев в парке близ пансионата "Светлана" выдано разрешение мэрии за подписью специалиста департамента лесопаркового хозяйства, сообщили лесорубы, который успели вырубить около 40 процентов парка, пока им не помешали местные жители. Представитель пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян отметил, что с лицом, выдавшим разрешение, будут разбираться. Вырубка парка и строительство противоречат генплану, считают сочинцы.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи 9 октября началась вырубка реликтового исторического парка возле пансионата "Светлана", однако после вмешательства местных жителей ее удалось остановить.

В 2017 и в 2018 годах двум фирмам было выдано разрешение на стройку двух апарт-отелей, и были заключены договоры долгосрочной аренды на муниципальную парковую зону, где расположена роща магнолий. Позднее все эти документы по требованию прокуратуры были отменены арбитражными судами. Но фирмы заключили договор с физлицом и передали ему права аренды на участок вместе с разрешением его застройки апарт-отелями. Лазаревский районный суд Сочи по иску этого физлица обязал мэрию заключить с ним договор аренды земли без торгов. Это решение мэрия обжаловала сначала в краевом суде, а затем подала кассационную жалобу. Краевой суд, как и районный, встал на сторону нового арендатора, посчитав, что он вместе с правом аренды участка приобрел право его застройки. 27 мая Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без удовлетворения жалобу администрации Сочи. Единственный оставшийся реликтовый парк, находящийся в исторической зоне памятников истории и архитектуры микрорайона "Светлана", может погибнуть, поскольку ему угрожает застройка, рассказали сочинские активисты. По словам члена Географического общества, эколога Юлии Набережной, на территории парка произрастает роща магнолий, при этом одна из них признана "Памятником природы "Магнолия крупноцветная".

Комментируя вырубку деревьев в роще близ пансионата "Светлана", сотрудник мэрии Сочи на условиях анонимности рассказал 9 октября корреспонденту "Кавказского узла", что мэрия Сочи ранее выдавала разрешение на застройку в 2017 году. Однако после требований жителей вопрос был пересмотрен, и глава города Алексей Копайгородский 13 мая текущего года постановлением №831 отменил разрешение на строительство.

При этом сотрудник мэрии отметил, что разрешение в 2017 году было выдано на строительство апартаментного комплекса в границах одного из участков парковой зоны пансионата "Светлана". В нем указано, что основанием для его выдачи является апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 12 ноября 2015 года, которое по иску мэрии в дальнейшем было также отменено. При этом застройщики передали свои права на имя физлица, которое предприняло попытку переоформить на себя разрешение от 16 июня 2017 года на строительство двенадцатиэтажного апартаментного комплекса.

Глава Сочи издал постановление об отмене разрешения на строительство, выданное ранее юрлицу. На участок был наложен арест, но застройщики продолжили в судах добиваться права вырубить парк и начать строительство.

По словам чиновника, 9 октября Четвертый кассационный суд отменил решение суда первой инстанции Хостинского района от 7 июня 2021 года, согласно которому был наложен запрет застройщикам на вырубку растений в парке.

Адвокат Михаил Школьник считает, что "суд не вынес прямого решения, а лишь отменил решение нижестоящего суда об аресте и вернул дело в суд первой инстанции на пересмотр". "Во всяком случае никаких прав на вырубку застройщику отмена ареста с возвратом на пересмотр в суд первой инстанции не дает", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Представители застройщика сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что вырубка деревьев производится не по решению суда, а по разрешению мэрии. Один из них показал порубочные билеты, из которых следует, что 8 октября специалистом департамента лесопаркового хозяйства администрации города на имя застройщика выдано разрешение на спил более ста здоровых зеленых насаждений в парке общего пользования у пансионата "Светлана". Среди них такие редкие и экзотические виды растений, как ликвидамбры, магнолии, дубы, гималайские кедры, каштаны, платаны, кипарисы.

При этом и сотрудники мэрии, и полицейские, и представители службы судебных приставов, которые съехались в парк, объяснили лесорубам, что их действия незаконны. Представитель пресс-службы мэрии Сочи Микаэль Нерсесян сказал корреспонденту "Кавказского узла": "Рубка остановлена. Будем детально разбираться".

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что мэрией наложен мораторий на точечные застройки.

Архитектор Ирина Попова считает, что "строительство апартаментов в местах общего пользования и передача земель общего пользования под застройку несовместимы с существующим генпланом и тем, который будет приниматься".

Эколог, член Всемирной комиссии МСОП по особо охраняемым природным территориям в регионе Северная Евразия, член экологического совета при главе города Сочи Юлия Набережная сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обследование рощи проводилось еще во время бывшего главы города Анатолия Пахомова. "Территория представляет собой многолетние насаждения ценных экзотов. Это зеленая зона общего пользования, одна из немногих, которые остались в микрорайоне Светлана, на первой линии, где поток курортников движется к морю. Застройщик явно неправ, когда пытается убедить всех в том, что сквера и парковых насаждений там нет. Естественно, застройщик очень хотел бы, чтобы там была пустая площадка, и он там построил бы свои бетонные коробки и продал их за миллиарды рублей. Но бетонных коробок хватает, а зеленых зон становится все меньше и меньше", - отметила она.

По ее словам, застройщик не поменялся, а просто выступает теперь от имени физлица, "отчетливо понимая, что разрешения на строительство у него нет". "В июне 2021 года пытался начать работы, завёз гравий на 10 самосвалах, пригнал экскаватор, но был остановлен благодаря действиям администрации, обратившейся в Хостинский суд. Теперь жители очень большие надежды возлагают на аресты и запреты, наложенные судом. Все очень опасались, что суд кассационной инстанции их отменит в заседании, назначенном на 8 октября. Но суд, как известно, запрет на рубки не отменил, но направил дело на пересмотр", - высказала свою позицию Набережная.

Один из застройщиков заявил корреспонденту "Кавказского узла", что жителей "вводят в заблуждение, что это парк и строить там нельзя". "Вы спросите у застройщика соседнего дома, как он построил в парке свой многоквартирный дом? Как в многоквартирном доме нет элементарного пожарного проезда. Ну и, наконец, ввода в эксплуатацию? Дом является незаконным, но почему-то все об этом молчат. Узнайте, как застройщику этого дома достался земельный участок, на котором сейчас стоит этот многоквартирный дом", - сказал он.