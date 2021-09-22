Оксана Санджинова обвинила членов избирательных комиссий в Калмыкии в некомпетентности

22 сентября 2021, 04:16

В ходе выборов в Калмыкии поступало много жалоб на нарушения, допущенные членами участковых и территориальных избирательных комиссий, которые продемонстрировали некомпетентность и допускали агрессивные действия, заявила член республиканского избиркома с правом решающего голоса Оксана Санджинова на итоговом заседании. В дни голосования в окружную комиссию поступило пять жалоб, сообщила начальник юротдела комиссии Мира Шовунова.

Как писал "Кавказский узел", явка избирателей на выборы в Калмыкии составила 49,77%, Бадма Башанкаев от "Единой России" признан избранным депутатом Госдумы по Калмыцкому одномандатному округу. Кроме того, после обработки 100% протоколов голоса избирателей распределились следующим образом: за "Единую Россию" отдали голоса 39,52% избирателей, за КПРФ - 25,84%, за "Новых людей" - 11,98%, за "Справедливую Россию" - 5,76%.

На прошедшем 21 сентября заседании Избиркома Калмыкии, посвященном подведению итогов выборов в Госдуму, начальник юридического отдела Мира Шовунова сообщила, что в дни голосования в окружную комиссию поступило пять жалоб: две жалобы 17 сентября и три – 18 сентября. Прямую трансляцию мероприятия корреспондент "Кавказского узла" посмотрел на странице в Instagram члена Избиркома Калмыкии с правом решающего голоса Оксаны Санджиновой.

По словам Шовуновой, жалобы поступили не напрямую, а через Управление МВД по Элисте. Четыре жалобы были направлены на рассмотрение в Элистинскую территориальную избирательную комиссию, поскольку, "по закону, вышестоящие комиссии рассматривают жалобу, если она не рассмотрена нижестоящей комиссией", пояснила юрист. По пятой жалобе заявителю сразу же был направлен ответ: гражданка Казахстана требовала допустить ее на выборы по паспорту гражданина Казахстана, хотя в России она не имеет активного избирательного права, констатировала Шовунова.

В первой жалобе говорилось, что в книге избирателей некоторые фамилии были зачеркнуты карандашом. Во второй указывалось, что неизвестная женщина принесла на участок большой список избирателей, которые хотели проголосовать на дому. В третьем заявлении сообщалось, что на участке №26 [в Элисте] было нарушено законодательство при составлении реестра о голосовании вне помещения. Согласно четвертой жалобе, 17 сентября в помещении избирательного участка №3 [в Элисте] члены избирательной комиссии находились в помещении после окончания голосования, рассказала юрист Избиркома Калмыкии.

Отвечая на вопрос участника заседания, Шовунова сообщила, что жалоба по вбросу в Малых Дербетах в избирком не поступала. Урна со вбросом была опечатана и изъята сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещественного доказательства, бюллетени в этой урне – признаны недействительными, но голосование на участке №120 продолжилось, и выборы там признаны состоявшимися, дополнил ее ответ заместитель председателя избиркома Батр Эрднеев.

Избирком отменил итоги голосования на выборах Госдумы в поселке Приманыч Ики-Бурульского района – из-за грубых нарушений процедуры голосования вне помещения и сохранности сейф-пакетов.

Партия "Единая Россия" в период избирательной кампании находилась в привилегированном положение по сравнению с другими партиями и кандидатами, заявила член Избиркома Калмыкии с правом решающего голоса Оксана Санджинова, зачитывая свое "особое мнение", которое было приложено к протоколам заседания о результатах выборов.

В частности, некоторые материалы СМИ, посвященные деятельности представителей органов власти, кандидатов от "Единой России", "имеют признаки предвыборной агитации, которая не оплачивалась из средств избирательного фонда", отметила она.

"В период избирательной кампании поступали многочисленные сообщения о нарушениях со стороны членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а в ряде случаев и территориальных избирательных комиссий – в отношении членов этих же комиссий, но с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, доверенных лиц, представителей СМИ. Председатели, секретари, члены УИКов проявили не только некомпетентность, но и агрессию, используя объем своих полномочий не в интересах свободных выборов", - зачитала член избиркома.

При этом иногда "самостоятельность и беспристрастность" участковых избирательных комиссий "нивелировались латентным, безнаказанным вмешательством" представителей органов муниципальной и государственной власти, "как непосредственно, так и опосредовано", указала Санджинова.

Сославшись на личный опыт посещения избирательных участков в дни голосования, она среди прочего отметила "низкий уровень компетенции членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса" и перечислила массу процедурных нарушений, допущенных ими в дни голосования. По ее словам, "не составлялись реестры для голосования на дому; нарушался порядок перекладывания бюллетеней из ящиков в сейф-пакеты; на сейф-пакетах зачастую не было индикаторных лент; нарушался порядок работы со списками избирателей, многие из них были с карандашными пометками; нарушался порядок подсчета голосов; члены комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели, представители СМИ ограничивались в правах на перемещение по участку, проведение фото- и видеосъемки, ознакомление с документами комиссии".

На выборах был отмечен ряд вбросов бюллетеней, сообщила Санджинова. "Заявления такие есть, но на сегодня проверка по ним еще не проведена", - уточнила она.

"Отдельно следует отметить явное использование государственного механизма в стимулировании явки избирателей на выборы, что в первую очередь касается работников бюджетной сферы. <…> На нескольких избирательных участках отмечалось массовое голосование сотрудников правоохранительных органов, пенсионного фонда, муниципальных организаций – в среднем по 500 человек [на каждом из таких участков]", - заявила Санджинова.

В заключение она указала, что ее "особое мнение" должно быть опубликовано на сайте избиркома вместе с протоколами заседания комиссии.