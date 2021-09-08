Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Кадры видео Кавказ.реалии https://www.kavkazr.com/a/28929120.html; RTVI Новости https://www.youtube.com/watch?v=tPsp9NKGUuA&t=4s. Коллаж "Кавказского узла"

08 сентября 2021, 04:47

Кавказоведы объяснили гневную реакцию властей на жалобы жителей Чечни

Жесткая реакция на выступление жительницы Алхазурово о проблемах с водоснабжением вызвана негласной установкой властей Чечни говорить о ситуации в республике только положительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября старейшины села Алхазурово осудили местную жительницу, которая пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Пользователи Instagram указали, что старожилы предпочли отрицать наличие проблем, а не способствовать их решению.

Эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», прокомментировали 7 сентября историю с публичным осуждением жительницы села Алхазурово, пожаловавшейся на перебои с водой, и высказали аналогичные мнения, что власти Чечни относятся к критике негативно.

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, в Чечне считается, что жители республики обеспечены водой, газом и электричеством очень хорошо, и если что-то прорывает, то чиновников довольно жестко наказывают. «Отсюда и такая реакция чиновников», - отметил он.

«В этом отличие от подхода к проблеме со скандалами вокруг прав человека, которые чеченские власти рассматривают как «внешнюю», поскольку здесь они имеют дело с «Мемориалом»*, «Комитетом против пыток»* и так далее, а в самой Чечне нет правозащитников, которые могли бы ставить вопросы и получать ответы» - заключил он.

«У нас не любят критики. Все должно быть отличным, поэтому нельзя говорить, что что-то плохо», - отметил правозащитник Оюб Титиев

Эксперт, хорошо знакомый с ситуацией в Чечне, но пожелавший сохранить свою анонимность, отметил, что чеченские власти "больше всего беспокоит не то, есть вода или нет, а реакция населения на отсутствие элементарных удобств". "Все привыкли, что раз во главе республики стоит Кадыров, то она процветает, а тут женщина заявляет, что воды нет - нонсенс", - сказал он и подчеркнул, что если бы у властей было здоровое отношение к критике, то они критиковали бы не женщину, а администрацию села и министерство, отвечающее за коммунальное хозяйство.

Жители Чечни регулярно публично извиняются, в том числе за критику властей. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

* организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Силовики отчитали жителей Аргуна после публикации ролика с мертвой собакой", "Спортивные обозреватели сочли пиаром извинения Кулицкого перед Кадыровым", "Чеченский богослов публично отчитал задержанных за колдовство".

Автор: Семен Чарный источник: корреспондент "Кавказского узла"

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