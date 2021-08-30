30 августа 2021, 22:15

Житель Карачаево-Черкесии задержан за нападение на полицейского

Силовики задержали жителя станицы Сторожевой в Карачаево-Черкесии по подозрению в покушении на полицейского. Мужчина ранил ножом оперативника, который доставлял его в отдел полиции, заявили следователи.

По версии следствия, 27 августа работники одной из организаций в Черкеске сообщили с полицию о подозрительном постороннем мужчине. Сотрудник полиции задержал его и повез на служебной машине в отдел для выяснения личности, сообщили следователи.

"В пути подозреваемый нанес оперативнику ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Подозреваемый в нападении задержан, в отношении него возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), сообщили следователи. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до двадцати лет лишения свободы.

В нападении на полицейского подозревается неоднократно судимый 37-летний житель станицы Сторожевой, сообщило Главное управление МЧД по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале полицейский и сотрудник Росгвардии в Карачаево-Черкесии получили ножевое и огнестрельное ранения при попытке проверить документы водителя машины, двое нападавших скрылись. Спустя несколько дней в Черкесске при проверке документов был задержан один из подозреваемых в нападении на силовиков.

Примечание:

"Реакция ЕСПЧ обнадежила защиту осужденных за нападение на Нальчик", "Двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы заочно", "Два жителя Чечни арестованы по делу о нападении Басаева на военных".

Автор: "Кавказский узел"

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