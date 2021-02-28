28 февраля 2021, 22:10

Задержан подозреваемый в нападении на силовиков в Карачаево-Черкесии

В Черкесске при проверке документов задержан один из подозреваемых в нападении на силовиков в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, поиски второго нападавшего продолжаются, сообщило сегодня республиканское МВД.

Как писал "Кавказский узел", полицейский и сотрудник Росгвардии в Карачаево-Черкесии получили ножевое и огнестрельное ранения при попытке проверить документы водителя машины, двое нападавших скрылись, сообщило МВД.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии около полуночи заметили машину "Нива", стоявшую на обочине. Силовики подошли к водителю, чтобы проверить документы. В салоне были два человека, которые ответили им нецензурной бранью, сообщило сегодня на своем сайте Управление МВД России по Карачаево-Черкесии. Далее водитель машины ударил ножом одного из полицейских, а пассажир выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника Росгвардии, следует из информации. "После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи отпущен домой, сотрудник Росгвардии госпитализирован", – уточнило ведомство.

Силовики задержали одного из нападавших на силовиков в Карачаево-Черкесии при проверке документов, сообщило сегодня МВД по Карачаево-Черкесии.

"Сегодня при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске. Сопротивления мужчина не оказывал. Охотничье ружьё, из которого производил выстрел в правоохранителя, сдал добровольно", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Розыск второго подозреваемого продолжается, отметило ведомство.

Примечание:

"Реакция ЕСПЧ обнадежила защиту осужденных за нападение на Нальчик", "Двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы заочно", "Два жителя Чечни арестованы по делу о нападении Басаева на военных".

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