Юристы сочли формальностью пересмотр решения об аресте Маракова в Чечне

13 августа 2021, 14:02

Верховный суд Чечни отменил продление ареста адвокату Сергею Маракову не потому, что счел необоснованной строгую меру пресечения, а из-за формальных нарушений, предположили юристы с опытом работы в республике. Жена и 93-летняя мать обвиняемого рассказали, что не видели его со времени заключения под стражу.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд назначил адвокату Сергею Маракову домашний арест, но Верховный суд Чечни, несмотря на проблемы адвоката со здоровьем, заменил ему меру пресечения на содержание под стражей, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело. Суд в Грозном оставил Маракова под стражей до 21 июня, отказавшись смягчить ему меру пресечения. В суде Мараков выглядел настолько плохо, что судья разрешил ему сидеть до конца заседания. 15 июля суд оставил Маракова под стражей до 15 сентября, однако 10 августа Верховный суд Чечни постановил пересмотреть и это решение.

Маракова сначала арестовали в Грозном на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, а затем обвинили в незаконном обороте наркотиков. Адвокат заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью Маракова. С этим согласились и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, указал его коллега.

Мараков остался без общения с родными и знакомыми

Защита подает жалобу на каждое постановление Ленинского районного суда Грозного о продлении ареста Маракова, при этом сроки пересмотра решения не озвучиваются, указала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Жанна Кариева. "В зависимости от обнаруженных нарушений, могут рассматривать уголовное дело и две недели, а могут и месяц-другой", - пояснила она.

Кариева отметила, что довольно часто посещает своего подзащитного. "В последний раз была у него на прошлой неделе. Состояние здоровья, учитывая его возраст и массу хронических заболеваний, можно назвать удовлетворительным. Когда в Грозном стояла знойная погода, у него повышалось давление, что естественно для его возраста. Но он получает необходимые лекарственные препараты из медчасти. Сейчас он по карточке может заказывать себе нужные продукты питания, фрукты и овощи. Единственное, что его угнетает - это ограниченное общение с людьми. Он по своему характеру человек общительный, много знает, и нахождение в тюрьме столь длительное время ему трудно переносить", - рассказала Жанна Кариева.

Ставропольские коллеги Маракова, адвокаты Максим Кравченко и Андрей Сабинин, приезжали в Грозный лишь однажды, и встретились с Мараковым лишь для того, чтобы он подписал соглашение, согласно которому они обязаны оказывать Маракову юридические услуги. "Первое время он спрашивал меня, когда коллеги приедут в Грозный. Теперь он об этом не говорит", - с сожалением отметила Кариева.

При этом Маракова со времени ареста ни разу не смогла посетить его гражданская жена Ольга. "Я хотела бы к нему приехать, поддержать его, понимая, что он попал в тяжелую ситуацию, и что ему, конечно, нужна поддержка близкого человека. Я не могу поехать в Грозный на свидание с мужем, потому что некому ухаживать за свекровью. Нина Николаевна практически не встает с постели, передвигается только на коляске, себя не может обслуживать. В связи с жарой, которая в этом году нас совершенно измучила, у Нины Николаевны все время поднималось давление. Таблетки не помогают, приходилось вызывать скорую помощь. Врач предлагала ее госпитализировать, но я отказалась – кто там будет за ней ухаживать? К тому же, слишком много больных COVID-19, и я боюсь, что в больнице она может заразиться. А дома к нам никто из чужих не приходит, и возможность заразиться – минимальная", - пояснила Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Она надеется, что 93-летняя Нина Николаевна все-таки сможет увидеть своего сына. "Он же ни в чем не виновен, и у меня все-таки есть надежда, что суд оправдает Сергея. И он сможет приехать домой и обнять свою старенькую маму, которая его ждет. Она же не знает, что Сергей сидит в тюрьме - мы ей говорим, что он в длительной командировке", - отметила гражданская жена обвиняемого.

В Чечне редко возвращают уголовные дела на пересмотр

За последние год-полтора случаи, когда Верховный суд Чечни возвращал уголовные дела в суд первой инстанции, довольно редки, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат с 15-летней практикой в Чечне. "В этом году с Мараковым это был первый случай. Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения было отклонено судом, а дело было направлено на новое судебное рассмотрение только потому, что представленное на рассмотрение в суд первой инстанции следственным органом ходатайство в установленном законом порядке оформлено не было. Ни о каком послаблении здесь речи не идет", - заявил юрист, пожелавший остаться неназванным.

Случаи возвращения дел на пересмотр в Чечне в последние годы участились, указал и адвокат Николай Дьяков. "Потому что многие следственные документы, ходатайства поступают в суды со значительными нарушениями, прокуроры направляют уголовные дела, которые оформлены и заявлены с нарушением установленного законом порядка, в суды первой инстанции для устранения процессуальных ошибок. Чаще всего на дорасследование отправляют уголовные дела, связанные с наркотиками. Это статья 228 УК РФ: приобретение, хранение, распространение", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал о единственном таком случае в своей чеченской практике, когда ему нужно было в начале 2000-х защищать грозненца, обвиненного в причинении телесных повреждений офицеру силовых структур.

"Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения содержания под стражей на домашний арест, ссылаясь на наличие у обвиняемого серьезного психического заболевания. Следователь до последнего настаивал на том, что обвиняемый симулянт и совершенно здоров, пока сильнейший приступ эпилепсии у парня не начался прямо во время судебного заседания. Тогда прокурор отправил дело в суд первой инстанции на дорасследование, в ходе которого новый следователь выяснил, что конфликт, в результате которого обвиняемый ударил офицера, был спровоцирован силовиком и также закончился приступом эпилепсии. Тогда мой подзащитный отделался условным наказанием. Но на моей практике в Чечне это был единственный случай, когда суд учел состояние здоровья обвиняемого", - подчеркнул Дьяков.