07 августа 2021, 23:00

Число госпитализированных на Кубани пассажиров поезда достигло 56

По прибытии поезда Мурманск - Туапсе на станцию назначения были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 36 детей, еще 20 несовершеннолетних остаются в больницах Белореченска и Апшеронска.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с поезда Мурманск - Адлер были сняты 20 детей, ехавших из Карелии на отдых. Их госпитализировали в больницы Белореченска и Апшеронска с признаками кишечной инфекции. Состояние их признано удовлетворительным. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в поезде Мурманск - Адлер в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Дети направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (пос. Лермонтово), "Морская звезда" (пос. Новомихайловский), "Юбилейный" (пос. Шепси). По словам источника, в лагерях и домах отдыха организованы обсерваторы, чтобы поместить пассажиров поезда на карантин.

Мурманский поезд доставил детей в Туапсе, при высадке их осмотрели врачи-педиатры Детской городской больницы. По результатам осмотра 36 детей были направлены в инфекционное отделение Городской клинической больницы, остальные доставлены в оздоровительный лагерь «Морская волна». Самочувствию детей, остающихся в белореченской и апшеронской больницах, ничто не угрожает, сообщила компания "Российские железные дороги"

Во время стоянки поезда специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления, сообщили сегодня на своем сайте РЖД.

У части детей из мурманского поезда, госпитализированных в Туапсе, зафиксирована высокая температура, со ссылкой на представителя медучреждения передало РИА "Новости".

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Автор: "Кавказский узел"

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