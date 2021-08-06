Суд отверг аргументы МВД Дагестана по делу об инциденте в шелтере

06 августа 2021, 17:03

МВД так и не пояснило, кто и каким образом сопротивлялся полицейским в махачкалинском шелтере, а видео инцидента свидетельствует не в пользу силовиков, указала адвокат Сапият Магомедова после оправдания журналистки Светланы Анохиной Верховным судом Дагестана. Правозащитникам отказано возбуждении дела, но они добились новой проверки действий силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Дела всех задержанных были закрыты судом в Махачкале "за отсутствием события правонарушения". Однако глава махачкалинского РОВД обжаловал решение суда, оправдавшего Светлану Анохину и волонтеров "Марем".

Целью силовиков было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. По словам Тарамовой, родственники пытались изменить ее сексуальную ориентацию обрядом "изгнания джиннов". "Кавказский узел" подготовил видео об истории Тарамовой, которая особенно интересна тем, что большинство подобных случаев не выходит в публичное пространство. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, указано в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Верховный суд Дагестана рассмотрел две апелляции из четырех

Пока Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляции только по двум делам из четырех - в отношении Светланы Анохиной и Ираиды Смирновой. В обоих случаях суд отказался удовлетворить жалобу полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

По данным юриста "Комитета против пыток" Константина Гусева, остальные два дела будут рассмотрены в начале сентября. Саму апелляцию он назвал неожиданной, поскольку в районном суде Махачкалы представители МВД Дагестана вели себя пассивно. "Если на рассмотрении в первой инстанции они в основном молчали и говорили, что все, мол, на усмотрение суда, сейчас они пытались представить какие-то доказательства, которых не было на суде первой инстанции, и которые были, мягко говоря, слабыми, и выглядело это довольно глупо", - заключил он.

Апелляции по делам Анохиной и Смирновой были рассмотрены 5 августа, следует из электронной картотеки на сайте Верховного суда Дагестана. Информации о вынесенных решениях там, по состоянию на 16.00 мск 6 августа, нет.

Полиция, подавая апелляции, потребовала привлечь в качестве свидетеля отца чеченки Халимат Тарамовой, а саму девушку допрашивать не хочет, указал ранее юрист "Комитета против пыток".

Защита указала на отсутствие конкретики в претензиях полиции

В начале заседания представитель МВД попросил приобщить к доказательствам видеозаписи, на которых, по его мнению, зафиксировано, как женщины оказывают неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сапият Магомедова.

"Его ходатайство было отклонено, и ему было предложено подать его в письменном виде (чего он не сделал). Объясняя, почему этой записи не было на заседании суда первой инстанции, представитель МВД сослался на то, что она якобы скачивается три дня, и в тот момент ее у них не было физически. Я в ответ заметила, что по нашим видеозаписям, представленным суду, видно, что сотрудники полиции ломились туда вместе с [посторонними] лицами, не представляясь, не обосновывая, в связи с чем это вторжение, ничего не предъявляя - просто пытались проникнуть внутрь квартиры", - отметила она.

На видео инцидента в шелтере, опубликованном 17 июня в Telegram-канале издания Readovka, девушка приоткрывает дверь изнутри помещения, и вместе с еще одной женщиной говорит с людьми в подъезде. Вскоре девушку начинают тянуть наружу, и поднимается громкий женский крик. На помощь прибегают еще три девушки. Они стоят в дверях и не пускают никого внутрь. Происходит потасовка, в ходе которой всех, за исключением одной девушки, вытягивают в подъезд. Один из участников потасовки одет в форменную голубую рубашку. После потасовки в квартиру заходит мужчина в гражданской одежде, он сразу выключает камеру, которая и запечатлела произошедшее. В публикации поясняется, что этот мужчина - Аюб Тарамов.

Кроме того, из рапорта сотрудников полиции не ясно, кто конкретно и чему не повиновался, подчеркнула Магомедова. "Было просто сказано о неповиновении и перечислены четыре фамилии женщин, которые были в квартире. Никакой индивидуализации — кто препятствовал, чему препятствовал", - отметила она.

По словам адвоката, представитель МВД также заявил на заседании, что суд первой инстанции не учел показания соседей, сообщивших о неповиновении женщин полицейским. Однако в действительности в письменных показаниях соседей ничего не говорится о неповиновении, зато описывается, как силовики тащили женщин по лестнице, а те кричали. "Если бы меня тащили, я тоже кричала бы", - сказала Сапият Магомедова.

Ираида Смирнова судится с мужем

Апелляция не была удовлетворена потому, что на видео как раз не зафиксировано никакого сопротивления, зато видно, что силовики не предъявляют никаких документов, считает Светлана Анохина. Она отметила, что махачкалинский шелтер продолжает свою работу. Ираида Смирнова, которая, как и Анохина, была оправдана судом, сейчас судится с мужем, добиваясь развода. "Мы помогли ей с адвокатом, собрали денег на ее переезды и перелеты, помогли забрать детей", - рассказала Светлана Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Патимат Нурадинова, представляющая интересы Смирновой, сообщила, что расследование в отношении мужа ее подзащитной ведется "достаточно энергично". "Недавно следователь даже объявил его в федеральный розыск из-за неявки", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ираида Смирнова познакомилась со своим мужем, выходцем из Дагестана, в Москве. По словам Смирновой, муж избивал ее и их общих детей. "Наступил момент, когда я больше не могла терпеть. Ушла из дома, а дети так сильно его боялись, что остались. Я и сама понимала: сперва нужно самой восстановиться психологически и морально, чтобы потом их спасти", - процитировало Смирнову 29 июля РИА "Новости".

Одна из дочерей, оставшись с отцом, пыталась покончить с собой, не выдержав издевательств, утверждает Смирнова. Забрать обеих дочерей ей помогли волонтеры из группы "Марем". "Мы увезли их из школы. Когда они оказались в машине, просто тряслись от страха и все время повторяли: "Мама, мама, он нас не найдет?" — рассказала Ираида Смирнова. Она подала в полицию заявление об избиениях и домогательствах, добилась возбуждения уголовного дела, сообщило издание.

Правозащитники добиваются возбуждения дела против силовиков

Дело о вторжении в квартиру-убежище следствие возбуждать отказалось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов. "13 июля, по нашей, жалобе, он (отказ в возбуждении дела. - Прим. "Кавказского узла") был отменен, и начата новая проверка. По ее окончании мы узнаем, что сделало или не сделало следствие. Если будет отказ, будем вновь его обжаловать, добиваясь его отмены", - подчеркнул Аламов.

Напомним, что соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.