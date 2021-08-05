Ализамин Салаев объявил голодовку в азербайджанской колонии

05 августа 2021, 11:42

Член Партии народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев объявил голодовку в колонии, требуя оказать ему медицинскую помощь. Самочувствие Салаева ухудшилось, сообщил его сын.

Как писал "Кавказский узел", Ализамин Салаев, который отбывает срок по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского, сообщил об избиениях в колонии после объявленной им в знак солидарности с Тофигом Ягублу голодовки. 18 сентября 2020 года сын оппозиционера заявил о продолжении отцом голодовки, причиной которой являются также притеснения и физическое давление на него в колонии. 19 сентября Салаев после обращений к омбудсмену и в Пенитенциарную службу был переведен в другую колонию. Он заявил, что на новом месте у него нет жалоб на притеснения. Родные жаловались, что состояние здоровья активиста резко ухудшилось, однако он не получает никакой медицинской помощи. После их жалоб Салаев получил медпомощь, но затем вновь пожаловался на ее отсутствие.

На 7-минутном видео в YouTube-канале Made in Azerbaijan показаны кадры спора между Ализамином Салаевым и человеком в штатском, который назван начальником одного из отделов полиции. Салаев обвинил этого человека в том, что, обесчестив девушку, он не женился на ней, что вызвало возмущение жителей Сальяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел их диалог. Собеседник Салаева заявил, что тот не имеет права обвинять его, поскольку он не родственник девушки.

О голодовке Ализамина Салаева стало вечером 4 августа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сын оппозиционера Огтай Салаев.

"Мы с отцом говорили по телефону 3 августа. Тогда он жаловался на самочувствие и отсутствие медицинской помощи. Вчера вечером отец через двух других заключенных, у которых по графику был день телефонного разговора, передал, что он объявил голодовку. Ему стало еще хуже. У отца сердечно-сосудистая болезнь, ранее ему в сердечную артерию поставили стент. Кроме того, у него дыхательная недостаточность, увеличилась печень. Его не то что в тюремную больницу, даже в санчасть колонии не переводят. Там в бараке ужасная ситуация. В 40-градусную жару сто человек содержат вместе. Всего несколько вентиляторов, и они только разогревают воздух. Мы сильно беспокоимся за отца", - рассказал Огтай Салаев.

По его словам, сегодня он обратился в Пенитенциарную службу и аппарат омбудсмена. "В аппарате омбудсмена сказали, что займутся вопросом. По горячей линии Пенитенциарной службы после моего обращения через некоторое время перезвонили и сказали, что якобы отец принимает пищу, с ним все в порядке. Но я не верю в это. Я обращусь также в Красный Крест, но пока туда не дозваниваюсь", - заявил Огтай Салаев.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров также подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт голодовки Салаева. "Через родственников заключенных у нас есть информация о ситуации в пенитенциарных учреждениях. Вчера нам стало известно, что Салаев начал голодовку. Однако его даже не изолировали от других заключенных. У него реально серьезные проблемы с сердцем. Я сам был заключенным и не понаслышке знаю, что у нас в колониях летом просто невыносимо жарко. Салаеву не оказывают медицинской помощи. Возможно, к нему предвзято относятся из-за его политических взглядов и требований уважать права заключенных, прекратить поборы с них за то, что полагается им по закону", - сказал Сафаров.

Адвокат Салаева Эльчин Садыгов сказал, что он знает о проблемах со здоровьем Салаева, но пока не может получить доступ к нему из-за "необоснованных требований" предоставить разрешение из Пенитенциарной службы. Адвокат сказал, что 6 августа он рассчитывает увидеться с Салаевым во время рассмотрения его обращения об УДО.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что письменного обращения о голодовке Салаева не поступало. "Если у него возникли проблемы со здоровьем, то в учреждении есть врач, и он займется этим. В Пенитенциарной системе действует высокопрофессиональная система медицинских услуг", - заявили в ведомстве.

Власти Азербайджана никогда поначалу не признают факт голодовки заключенных, отметил ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Но если голодовка становится длительной и вызывает резонанс в стране и мире, то власти начинают реагировать на нее и идти на удовлетворение требований", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате омбудсмена корреспондента "Кавказского узла" сказали, что все обращения в связи с заключенными в данной структуре рассматриваются. Однако по делу Салаева от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие информации.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".