Сотрудник Росгвардии. Фото: Елены Синеок, Юга.ру

30 июля 2021, 18:15

Кремль прокомментировал драку с чеченцами в Крыму

Инцидент в Симферополе не нуждается в обсуждении между Путиным и Кадыровым, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по поводу резонансного конфликта между уроженцами Чечни, крымчанами и силовиками.

"Такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты. Но в любом случае, это не важно - кавказцы это или не кавказцы. Это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение органам правопорядка и, тем более, угрожает каким-то оружием, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами", - заявил сегодня на брифинге Дмитрий Песков.

На вопрос, не собираются ли в Кремле обсудить этот инцидент с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, Песков ответил, что это делать необязательно. "Какой-то специальной информации об этом инциденте мы не имеем, эти вопросы находятся в оперативных сводках органов внутренних дел и касаются нашей Росгвардии", - процитировал Пескова "Интерфакс".

Драка в Симферополе случилась 23 июля, уточнили в МВД Крыма. "Инцидент был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - процитировал 29 июля пресс-службу полиции "Крыминформ".

Участник драки в Симферополе после удара. СТоп-кадр видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6103d62e9a794775b7e5599e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopДрака произошла между приезжими из Чечни и местными жителями, сообщило издание 29 июля в своем Telegram-канале.

На видео две группы мужчин спорят в присутствии сотрудников полиции и Росгвардии. Внезапно один из мужчин бьет в лицо другого, тот падает на землю и не двигается. Полицейский, стоящий непосредственно рядом с нападавшим, хватает его и заламывает руки. Полицейскому помогают еще двое силовиков. "Стоять! Видео есть! Разошлись!" - слышен голос за кадром. В это время упавшему оказывают помощь. "Мы никуда не уходим! Его тоже ударили бутылкой, э!" - кричит бородатый мужчина, протягивая руки к нападавшему, которого продолжают удерживать силовики. Близко к задержанному и силовикам подходят еще несколько бородатых мужчин. "Отошел со стволом! Я сейчас свой достану!" - предупреждает полицейский мужчину, который стоял ближе всех. Мужчина отошел, трогая на поясе предмет, похожий на кобуру. Упавший все это время лежит на земле без движения. Люди за кадром говорят, что вызвали скорую помощь.

Примечание:

"Уроженец Чечни арестован по делу об убийстве полицейского в Ставрополе", "Четыре уроженца Чечни осуждены по делу о стрельбе в Краснодаре", "Чеченский силовик объявлен в розыск по делу о драке в общежитии МВД".

Автор: "Кавказский узел"

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