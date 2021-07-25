Учения военных и силовиков проходят в горах Кабардино-Балкарии

25 июля 2021, 12:17

Более 150 солдат и бойцов силовых ведомств приступили к учебным стрельбам в горах Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля военные альпинисты вооруженных сил, Федеральной службы охраны и Росгвардии отработали организацию навесной переправы и преодоление горной реки Терскол. Эти учения стали этапом подготовки к конкурсу "Эльбрусское кольцо", участие в котором примут девять команд из всех военных округов, сухопутных войск, Северного флота, воздушно-десантных войск, ФСО и Нацгвардии, сообщили в тот же день военные.

В учениях на соревнованиях «Эльбрусское кольцо-2021», которые проходят на базе армейского Центра горной подготовки и выживания «Терскол», приняли участие военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил, Росгвардии и Федеральной службы охраны, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

"Участники выполнят стрельбу на дальностях до 250 метров, поразят 36 мишеней для стрелков, пулеметчиков и снайперов на четырех рубежах стрельбы", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте Минобороны.

В учениях приняли участие более 150 военнослужащих подразделений армии и силовых ведомств. "Состязания завершатся 4 августа", - отмечается в публикации.