Махачкалинцы потребовали от мэрии решить проблему с электричеством

24 июля 2021, 21:11

Отключения света регулярно случаются уже два месяца, заявили жители центра Махачкалы. Возмущенные горожане минувшей ночью перекрывали проспект Гамзатова.

Поздно вечером 23 июля десятки жителей центра Махачкалы перекрыли минувшей ночью движение на проспекте Гамзатова, чтобы обратить внимание властей на постоянные отключения электричества в их домах. "Мы встали прямо на дороге, потому что другого выхода у нас не было", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников перекрытия дорог.

По его словам, на их акцию отреагировали сотрудники полиции и работники администрации города. "Приехал и полковник полиции. Он стал убеждать, чтобы мы встали на тротуар и освободили проезжую часть. Причем говорил, что заботится о нас - чтобы мы не стояли плотно, а держались на расстоянии и не заразились коронавирусом", - пояснил местный житель.

Люди вскоре ушли с дороги, но оставались во дворе дома до тех пор, пока не дали свет. "Я прождал на улице до половины второго ночи. Ушел только когда приехала ремонтная бригада. Они залили масло в трансформатор, и свет вскоре дали", - отметил махачкалинец.

Однако уже в 9 часов утра свет в тех же домах вновь выключили, сообщили местные жители. Сотрудники горэлектросетей, приехавшие на вызов, пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что сгорели предохранители. "Мощность трансформатора достаточная. Но из-за превышения нагрузки предохранители сгорели", - отметил сотрудник горсетей.

7 июля сильный ливень затопил улицы Махачкалы, в результате в городе образовались пробки, а в некоторых районах города и пригородных поселках было отключено электричество и водоснабжение. В зону отключения электроэнергии после ливней попали 49 328 человек, в том числе в Махачкале. Отключения вызвали претензии махачкалинцев к работе энергетиков. По закону, отключения света должны быть устранены в течение суток, подтвердили в "Мониторе ЖКХ".

В последние дни свет отключается в центре города часто, а в доме 64 по проспекту Расула Гамзатова перебои с электричеством происходят уже два месяца, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" хозяйка одного из магазинов, расположенных во дворе многоэтажного дома. "Раньше проблем со светом у нас не было. Могли редко выключить на пару часов. Но сейчас к нашей электролинии подключились новые высотные дома и открывшиеся вокруг бургерные, и свет начал пропадать очень часто. Последние два месяца - регулярно. Отключают на несколько часов днем, утром, света может не быть и всю ночь. Позавчера (22 июля. – Прим. "Кавказского узла") электричество отключали три раза", - отметила она.

Жительница дома №64 Анжела Хишаева, в свою очередь, связала проблему с тем, что установилась жаркая погода, и многие начали включать кондиционеры. "В нашем доме у всех электрические печки, дом к газу не подключен. Поэтому, когда нет электричества, невозможно приготовить пищу, накормить детей. И так целыми днями. На наши обращения в горэлектросети нам отвечают, что трансформатор не выдерживает, нужно поменять какую-то в нем деталь. Но никто этим не занимается", - констатировала она.

Другая жительница Махачкалы рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за отключений света ей приходится ездить к родителям. "Я еще могу пойти к родственникам. Но что делать остальным? У нас дома живут инвалиды-колясочники. Дома сидеть они не могут, так как кондиционер не включишь, а выйти на улицу тоже сложно – с одной стороны бургерная, где все закрыто, с другой маленький двор", - отметила женщина.

Из-за постоянных перебоев электричества вся техника может выйти из строя, опасается она. "Мы устали от этой ситуации. Мы опасаемся за свое электрооборудование. Оно сейчас «полетит», а у нас нет таких заработков, чтобы купить новое. Кто за все это ответит? - возмутилась махачкалинка.

На звонки в диспетчерскую службу энергетики отвечают стандартными заученными фразами, посетовал другой житель того же дома, Ризван. "Наше недовольство очевидно, всем по-людски оно понятно. Проблем у нашего дома хватает, но эти регулярные отключения света всех выводят из себя. К тому же у нас дом без газа, и поэтому другой альтернативы для приготовления еды, когда нет света, у нас нет. На звонки дежурный уже научился давать стандартные ответы, что произошла авария, произошел обрыв на линии. И так всегда", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

От отсутствия электричества страдают и дома на соседних улицах, подключенные к этому трансформатору. "Я живу на улице Малыгина, и у нас точно такие же постоянные перебои со светом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы.