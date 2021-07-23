Пользователи сети упрекнули жителей Сириуса за безразличие к гонениям на Дрофичева

23 июля 2021, 20:27

Жители поселка Сириус не стали бороться за кандидата в местный совет Дмитрия Дрофичева, люди предпочитают терпеть безнаказанность властей, заявили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля в дом на Нижнеимеретинской улице, где проживает семья Дрофичевых, пришли три судебных пристава и потребовали выселиться из дома, который будет отключен от всех коммуникаций на основании наложенного на строение судом ареста. После этого Дмитрий Дрофичев снял свою кандидатуру в совет федеральной территории "Сириус". Он объяснил это тем, что опасается за судьбу семьи. Cупруга Дмитрия Оксана Дрофичева заявила, что на снятии кандидатуры Дрофичева настаивала мэрия Сочи.

Дмитрий Дрофичев 8 июля зарегистрировался в территориальной избирательной комиссии Сириуса в качестве самовыдвиженца для участия на выборах в местный совет. "После того как я 26 июня подал заявление в избирком Сириуса о регистрации меня в качестве кандидата, мне стали поступать угрозы, которые передавались разными людьми от имени [высокопоставленного сочинского чиновника] и его заместителя, а также [высокопоставленного чиновника из Сириуса]. Посыльные говорили, чтобы я немедленно отозвал свое заявление, либо у меня будут "крупные неприятности", - рассказал ранее Дрофичев "Кавказскому узлу".

То, что Дрофичев поддастся на угрозы, было ожидаемо, указала читательница Instagram-паблика "Кавказского узла" zairadzioeva. "Что и следовало ожидать. Такой натиск не выдержит никто", - написала она в комментарии к сегодняшней публикации. "О Конституции, конечно, чиновники там и по всей стране уже не знают", - посетовал там же dzurdzuk2. За четыре часа, к 20.28 мск 23 июля, публикация собрала 78 "лайков". У "Кавказского узла" в Instagram 44,5 тысячи подписчиков.

Власти "показали свое истинное лицо", прокомментировала сегодня историю с Дрофичевым в Facebook-паблике "Общественное гражданское движение "За Сочи!" Anastasiya Batalova. "Нет больше вопросов. Надеюсь, оставят им хотя бы жилье. Народ у нас равнодушный. За своего кандидата не пойдут бороться. За кого тогда, во имя чего лишаться жилья?" - посетовала пользовательница соцсети. "И все дружно сглотнули очередную выходку власти... Мы не люди, мы терпилы", - резюмировала там же Надежда Лебедева.

9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Уже после убийства приставов, 15 июня, суд отказал Кочьяну и еще 12 заявителям из Адлера в просьбе приостановить исполнительные действия по сносу их гаражей. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Подробнее о том, в чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших, и сколько стоит спорная земля, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

История с Дрофичевым негативно отразится на Сириусе, предположил Давид Ильин.

"Ну все, теперь и орнитологический парк миграции птиц, и озера миграции уток, и кладбище староверов забетонируют", - написал он.

Администрация Сочи приняла 10 августа 2017 года постановление "Об утверждении перечня муниципальных кладбищ, на территории которых предоставляются места для родовых захоронений". Согласно этому постановлению, часть сельских кладбищ в черте Сочи получили статус городских. Решение мэрии вызвало недовольство общины староверов.

К 20.28 мск 23 июля эта публикация на странице "Общественное гражданское движение "За Сочи!" собрала 15 отметок пользователей и шесть комментариев.

Напомним, что поселок городского типа Сириус стал отдельной муниципальной единицей на основании опроса, проведенного властями Краснодарского края в 2019 году.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.