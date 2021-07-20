Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций

20 июля 2021, 11:49

Азербайджанские военные в ночь на 20 июля вели огонь по позициям армянских солдат близ села Кут Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан заявил о ранении военнослужащего в результате обстрела армянскими военными позиций азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на совместной границе. 16 и 17 июля армянское военное ведомство обвиняло азербайджанских военных в обстрелах села Ерасх на границе Нахичеванской автономной республики и Араратской области.

Азербайджанские военные в ночь на 20 июля открыли огонь по армянским позициям, расположенным близ села Кут Гегаркуникской области Армении, сообщила сегодня Arka.am со ссылкой на Минобороны страны.

Обстрелы велись примерно с 22.00 до 01.00 (21.00-23.00 мск). С армянской стороны пострадавших нет, привел сегодня "Sputnik Армения" сообщение оборонного ведомства страны.

На сайте Минобороны Азербайджана к 11.45 мск нет информации относительно заявления министерства обороны Армении об обстрелах позиций в Гегаркуникской области.

Напомним, что осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по результатам которых под контроль Баку перешли две трети территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Подробнее об этом обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана - на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".