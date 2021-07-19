Армения заявила об обстреле на границе с Нахичеванью

19 июля 2021, 22:03

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в районе села Ерасх в нахичеванском направлении, армянские вооруженные силы вступили в перестрелку, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на совместной границе. 16 июля и 17 июля армянское военное ведомство обвиняло азербайджанских военных в обстрелах села Ерасх на границе Нахичеванской автономной республики и Араратской области.

Село Ерасх расположено на окраине Араратской области Армении, которая граничит с Садаракским районом азербайджанского анклава - Нахичеванской автономной республики. Поблизости от Ерасха проходит автомагистраль Ереван - Степанакерт, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты". По данным Минобороны Армении, 14 июля на ерасхском участке границы в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб солдат. Минобороны Азербайджана в тот же день сообщило о ранении своего военного.

Около 18.40 по местному времени (17.40 мск) азербайджанские военные открыли огонь по направлению армянских позиций в районе Ерасха, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

По информации ведомства, огонь велся из оружия разного калибра. Армянские вооруженные силы открыли ответный огонь, в результате "произошла интенсивная перестрелка".

"Погибших и раненых среди армянских военнослужащих нет", - отметил сотрудник пресс-службы Минобороны.

На сайтах Минобороны Азербайджана и Госпогранслужбы Азербайджана, по данным на 22.00 мск, нет информации о перестрелке на границе с Арменией.

Осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по результатам которых под контроль Баку перешли две трети территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Подробнее об этом обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана - на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".