Родные двух арестованных дербентцев пожаловались на проблемы с медпомощью в СИЗО

16 июля 2021, 15:52

Уроженец Дербента Ислам Барзукаев нуждается в двух операциях, но не получил лечения из-за перевода в ростовский следственный изолятор, а Гасану Курбанову медпомощь была оказана лишь частично из-за нехватки врачей, сообщили родственницы обвиняемых. Один из трех силовиков, недовольных пикетами в защиту Барзукаева и Курбанова, продолжает добиваться удовлетворения иска о защите чести и достоинства.

Как писал "Кавказский узел", родственницы жителей Дербента Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев) регулярно проводили в Махачкале пикеты в их поддержку. Они, в частности, заявляли, что следователь вынес постановление об отводе адвоката, лишив обвиняемых права на защиту. Мать Мирзалиева утверждала, что силовики вынуждали его оговорить Барзукаева и Курбанова. Мать Барзукаева в мае провела одиночный пикет против водворения сына в карцер. Тогда же представитель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана сообщила, что Исламу Барзукаеву и Гасану Курбанову требуется медицинская помощь.

По версии следствия, Барзукаев, Курбанов и Мирзалиев организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания все трое были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило следствию оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находится на доследовании, предположила защита.

Врачи диагностировали у Барзукаева проблемы с коленом и позвоночником

Все трое обвиняемых этапированы из Дагестана, уголовные дела уже направлены в военный суд в Ростове-на Дону для рассмотрения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать одного из обвиняемых, Елена Барзукаева. По ее словам, за несколько дней до того, как Ислама Барзукаева вывезли из СИЗО Махачкалы, она добилась проведения повторного обследования сына.

"Медицинского обследования я добивалась с начала мая и только спустя полтора месяца смогла получить разрешение. Обследование мы провели в частной клинике. Повторные снимки колена показали, что операция, которую ему уже проводили, пошла насмарку. Тогда, через три часа, его пешком заставили спускаться с третьего этажа больницы и пройти к "воронку". Теперь ему надо оперировать обе перебитые ноги. К тому же, снимок спины выявил у него межпозвонковую грыжу, которую тоже надо оперировать", - отметила Барзукаева.

По ее словам, провести необходимое лечение в Дагестане не успели, так как 25 июня его вместе с Мирзали Мирзалиевым этапировали сначала в Астрахань, а затем в Ростов-на-Дону, отметила Барзукаева. Она отметила, что теперь будет добиваться операции в Ростове.

Гасана Курбанова этапировали из Махачкалинского СИЗО чуть позже, 1 июля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его тетя Зайнаб Рабаданова. Ее племянник полтора месяца добивался проведения курса лечения от неврологии в следственном изоляторе.

"В итоге ему поставили 10 капельниц. Правда, в СИЗО с медициной проблема - врачей нет, не успевают сделать обходы, - поэтому капельницы ставили то через два дня, то через три. Но, тем не менее, лечение помогло: у его уменьшились головные боли, стал лучше спать. Но шум в ушах не проходит. Если к осени вновь начнется обострение, то придется лечение проводить и в Ростове", - заключила она.

Рабаданова добавила, что интересы Барзукаева и Курбанова в военном суде представляет государственный защитник, так как кассационная инстанция отказалась допустить к делу их адвоката, отстраненного по решению следователя.

"В суд поступили уже оба уголовных дела, которые вели следователи МВД и Следственного комитета. Но пока по ним прошли предварительные слушания. Оба дела рассматриваются разными судьями, но 26 июля будет рассмотрен вопрос об объединении их в одно производство. На это заседание должен поехать и наш адвокат, с которым было заключено соглашение. Он представит ордер для защиты Гасана и Ислама. Если суд откажется допускать его, будем решать, как действовать дальше", - сказала Зайнаб Рабаданова.

На пикете 19 февраля родственницы обвиняемых обнародовали фамилии силовиков, которых считают причастными к пыткам. Эти заявления обернулись для Елены Барзукаевой исками со стороны силовиков. Барзукаева пояснила суду, что раз следователи отказались давать ход жалобе, у нее не было другого способа помочь сыну, кроме как озвучить в прессе и на пикетах имена тех, кто мог быть причастен к пыткам.

Силовик обжаловал решение суда по иску о защите чести и достоинства

Иски о защите чести и достоинства подали по отдельности три сотрудника Центра по противодействию экстремизму, они рассматривались в Дербентском городском суде. Суд отказал всем трем истцам. Мотивированное решение по первому иску было составлено 21 мая, а окончательное решение по двум остальным делам было изготовлено 8 и 9 июня соответственно, сообщила Елена Барзукаева. "Высказанное выражение ответчиком в виде пикетирования или же высказывание своего видения по имевшимся телесным повреждениям на теле своего сына никаким образом не содержат сведения, которые бы порочили честь и достоинство", - говорится в решении суда от 8 июня. Судья отказал в компенсации морального вреда, так как требования "являются необоснованными", - говорится в документе, который имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Одно из трех решений было обжаловано. "На подачу апелляционной жалобы суд дал один месяц с момента окончательного составления документа. 17 июня я получила по почте апелляционную жалобы от первого сотрудника. Это была копия, направленная в Дербентский городской суд. Два остальных решения уже должны вступить в силу, так как сроки обжалования по ним прошли. Но в суде мне сообщили, что, возможно, и они будут обжалованы, так как истцы готовят заявление о восстановлении сроков. Для этого должны быть веские основания. Не знаю, есть ли такие у них", - отметила Барзукаева.

По ее словам, копия апелляционной жалобы, которую она получила по почте, не была подписана истцом. На сайте Дербентского городского суда имеются данные о том, что в качестве заявителя апелляционной жалобы выступил истец. Решение по жалобе было принято 28 июня. Однако в картотеке на сайте Верховного суда Дагестана, по состоянию на 15.40 мск 15 июня, нет сведений о поступлении этой жалобы в апелляционную инстанцию.

В апелляционной жалобе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", утверждается, что суд в Дербенте вынес субъективное решение и не принял во внимание "последствия, возникающие в результате распространения Барзукаевой сведений, порочащих <...> честь, достоинство и подрывающих <...> деловую репутацию". Истец также указал, что ответчик продолжает распространение этих сведений, а ее страница в сети Instagram открыта для свободного доступа.