Паломники посещают карабахский монастырь в сопровождении миротворцев. Фото /mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12371357@egNews

12 июля 2021, 06:25

Паломники посетили карабахские монастыри в сопровождении миротворцев

Миротворцы обеспечили безопасность паломников из Степанакерта при посещении монастырей Амарас и Ганзасар на подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают безопасность паломникам при посещении ими монастырей, расположенных на отошедших под контроль Азербайджана территориях. Так, 24 мая российские военные сопроводили паломников в монастырь Амарас, а 28 июня обеспечили безопасность верующим при посещении ими монастырей Амарас и Ганзасар.

Амарас – армянский раннесредневековый монастырь, основанный в IV веке. В монастыре находится тело погибшего мученической смертью около 334 г. в Албании внука Григория Просветителя Григориса, информирует russia-artsakh.ru.

Гандзасар – армянский монастырь, расположен на левом берегу реки Хачен, близ деревни Ванклу. Известный ныне храм был построен на месте старого в X веке, передал gandzasar.ru.

Миротворцы сопроводили группу из паломников и местных жителей в монастыри Амарас и Ганзасар, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Сопроводили и обеспечивали безопасность паломников прибывших в монастырь Амарас. Всего сопроводили более 50 человек", – приведены в сообщении ведомства слова офицера миротворческого контингента Марка Егорчика.

Местные власти предоставили 30 верующим автобусы, остальные добирались на своих машинах, уточнило министерство. "Также от точки сбора в городе Степанакерт по второму маршруту было сопровождено более 40 верующих в монастырь Ганзасар", – сказано в сообщении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Азербайджан получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

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