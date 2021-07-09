Пикетчики потребовали остановить строительство в Волго-Ахтубинской пойме

09 июля 2021, 00:38

Активисты на пяти одиночных пикетах в Волгограде потребовали прекратить строительство дороги в Волго-Ахтубинской пойме, из-за которого планируется вырубить деревья. Власти должны рассмотреть альтернативные проекты, которые не затронут зеленые насаждения, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", в июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов.

В начале 2021 года Министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона. Росприроднадзор выступил против постановления областной администрации о вырубке дубов. Местные власти сами тормозят строительство, не желая рассматривать альтернативный проект, не затрагивающий биосферный резерват, указали активисты. В мае депутат Госдумы Николай Валуев поддержал защитников Волго-Ахтубинской поймы.

Пять одиночных пикетов прошли 8 июля на аллее Героев. Активисты стояли с плакатами «Генпрокурор и министр природы! Вас обманывают! Сохраните нашим детям лес!», «Сохраните дубовый лес и природу – мать вашу!», «Народ не против дороги, а против вырубки дубов! Требуем опубликовать результаты экологической экспертизы! ЮНЕСКО тоже ждет», «Руки прочь от дубового леса! Новые дубы не вырастут никогда!!! Расширьте старую дорогу!», «Минприроды! Росприроднадзор! Прокуратура! Заставьте чиновников сохранить дубы для будущих поколений!», передал корреспондент "Кавказского узла".

«Очень бы хотелось для будущих наших поколений, для нас сохранить лес, - это зеленые легкие нашего города. У нас степная зона, лесов не хватает. Срубить любое дерево – это преступление. Мы настаиваем, чтобы дорога проходила там, где она сейчас находится. Достаточно расширить ее немного и улучшить инфраструктуру. Пикетом мы добьемся, по крайней мере, внимания неравнодушных граждан», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета Михаил Модин.

Сотрудник полиции и казак подошли к Модину и проверили у него документы. «Я побеседовал с ними о состоянии лесов и зеленых насаждений, они разделяют нашу (активистов) точку зрения, но ничего не могут сделать, так как находятся при исполнении служебных обязанностей», - сказал он.

«Думаю, количество возмущенных строительством исчисляется десятками тысяч, но в условиях ковида собрать большое количество людей в одном месте мы не можем, поэтому в установленной законом форме проводим протестные мероприятия, чтобы привлечь внимание», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пикетчик Антон Гетманенко.

По его словам, 7 июля он осмотрел с сотрудниками полиции место строительства. "Осматривали место до ночи, мерили рулеткой. Установили, что площадь снятия грунта – около четырех гектаров. Сумма ущерба, думаю, составляет несколько миллионов рублей. Начата проверка, она может продлиться до 10 дней. В рамках данной проверки сотрудники полиции истребуют все документы, которые не дают ни нам, ни депутату Осипову, разрешение на строительство, если оно есть. Если не дадут, мы в следственных органах будем обжаловать эти решения... Все это (строительство дороги) будет формально законно только при наличии согласования Минприроды и при наличии разрешения на строительство. Кроме того, в дальнем углу участка, который разровняли, снесли деревья, свалили их в кучу", - рассказал Гетманенко.

Ранее депутат областной думы Александр Осипов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что просил председателя комитета природных ресурсов предоставить экологическую экспертизу проекта. "Я хотел получить экспертизу, которую они якобы проводили, за нее были заплачены государственные деньги. Мотивируя этим, я на областной думе и до этого неоднократно обращался к сотрудникам администрации, которые мне отказали", - рассказал депутат. По его словам, 7 июля он направил запрос в природоохранную прокуратуру о совершении преступления и о проведении проверки.

Активистка Ольга Макарычева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "хотела бы ознакомиться с результатами экологической экспертизы". «У меня большие сомнения, что это хорошая экспертиза... Есть альтернативные проекты. С 90-го года рассматривалось и расширение существующей дороги, и строительство ее вдоль ерика – там вырубили бы тополя, но не дубы. Мы требуем прежде всего прозрачности строительства, а также сохранения дубов. Мы пытаемся вырастить дубы около дома. Росток 10 сантиметров, который поливаем, огородили, растет очень медленно», - отметила она.

"Мне в этом году исполняется 50 лет, я всю жизнь прожил в Волгограде, езжу к товарищу в Красную Слободу, Среднюю Ахтубу, за Волгу отдыхать. Сколько мне лет, столько и помню, что леса у нас стоят, а сейчас их вырубить хотят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист движения «За новый социализм» Вадим Белоусов.

«Мы требуем прозрачности строительства и остановки строительства по нынешнему проекту, он нарушает массу экологических требований. Я требую, чтобы власти рассмотрели возможность расширения существующей трассы. Препятствий технических, юридических и экологических для расширения трассы нет. Там надо всего лишь сдвинуть три магазина, две палатки и на 10 метров расширить существующую дорогу. Администрация говорит, что хочет построить скоростную трассу, и через поселок ее строить нельзя. Но можно построить не скоростную, а обычную на старой дороге», - сказал корреспонденту участник пикета Иван Иванов.

Координатор волгоградского отделения «Левого фронта» Татьяна Педан пришла поддержать пикетчиков. «Я знаю, что такое вырастить растение. Сомневаюсь, что замещающие посадки решат эту проблему, судя по тому, как без воды в городе гибнут растения. Всегда может быть компромиссное решение при выборе траектории трассы», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мимо пикетчиков проходили прохожие, люди останавливались и читали плакаты, некоторые выражали поддержку. «У нас такой засушливый климат, а пойма – наша отрада, нельзя там ничего рубить. Раньше Волгоград зеленый был, а сейчас одни пеньки от деревьев оставили. Теперь за пойму принялись», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 42-летняя Ольга.

"Оставили бы деревья в покое. И так дышать нечем. Слышала я про эту дорогу, для бизнеса она нужна, наверно. А на людей плевать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Нелли Владимировна.

28-летний Егор сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему известно о строительстве дороги. "В том районе заповедная зона. Власти собираются проложить там трассу, когда есть нормальная объездная дорога, ее просто надо отремонтировать. Но власти почему-то хотят построить новое... вместо того, чтобы починить старое, которое будет работать даже может быть сотни лет. Это, конечно, возмущает. Думаю, пикетом можно добиться какой-то огласки", - считает он.

«Я там был в том месте, где дорогу строить собираются. Мы с друзьями зашли в лес, а там столько мусора! Дорога нужна, конечно, но может как-то без вырубки деревьев можно обойтись. В нашей области с зеленью беда просто, негде укрыться от солнца», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент местного вуза Михаил.

Он считает, что пикетчикам вряд ли удастся изменить ситуацию. «Думаю, если власти уже взялись за дело, то вряд ли им что-то помешает», - сказал Михаил.

Напомним, что 15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.