Активисты выступили против строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме

08 июля 2021, 09:36

Около 50 жителей Волгоградской области собрались 7 июля на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали прокуратуру и полицию провести проверки в связи с запланированной вырубкой дубов.

Как писал "Кавказский узел", в июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты пригрозили, что встретят строителей акциями протеста.

В начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона. Росприроднадзор выступил против постановления областной администрации о вырубке дубов. Местные власти сами тормозят строительство, не желая рассматривать альтернативный проект, не затрагивающий биосферный резерват, указали активисты. В мае депутат Госдумы Николай Валуев поддержал защитников Волго-Ахтубинской поймы.

7 июля корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте строительства. В Волго-Ахтубинской пойме на повороте с дороги на хутор Лебяжья Поляна подрядная организация на площади примерно 200 на 200 метров сняла плодородный грунт. Площадка со снятым грунтом обнесена столбиками с сигнальной лентой, на ее краю стоит вагончик охранника. Вместе с ним место строительства охраняют две собаки. Рядом с вагончиком стояли два бульдозера.

Охранник Сергей рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что к месту строительства люди проявляют повышенный интерес – часто приходят журналисты, блогеры, а на днях, по его словам, два человека снимали место строительства квадракоптером.

Около 19 мск на месте строительства дороги начали собираться волгоградцы, всего приехали около 50 человек. Несколько человек были с плакатами «Сохраните дубовый лес и природу - мать вашу!», «[Губернатор Андрей ]Бочаров, сам свалишь, а нам пеньки оставишь?» и другими.

"Нас, защитников поймы, волнует, чтобы этот уникальный уголок природы, которых не так много осталось в нашей Волгоградской области, остался для будущих поколений. Потому что вырубить легко, а сохранить и приумножить не могут. Почему-то у нас в городе деревья рубят и рубят, хотя уже рубить некуда. Нас, защищающих пойму, не так много, но на нас взъелись все СМИ, сочиняют всякий бред. Про меня написали, что живу я в элитном поселке «Владимирская слобода» в двухэтажном коттедже. Пишут, что я якобы выступаю в защиту поймы, потому что трасса пройдет по моему двухэтажному коттеджу и вообще я олигарх, каких мало", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Песчанка Елена Ковалева.

Дорогу можно провести и в другом месте, убеждена женщина. "Зачем строить по дубам, когда есть трасса, которую просто расширить? Здесь уникальные места обитания птиц и животных. Если деревья вырубят, где будут птицы сто лет, пока не вырастут новые деревья?" – сказала она.

Юрист указал на возможные нарушения при согласовании проекта

Юрист Антон Гетманенко пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что «возмущенные граждане хотят высказать свою позицию». "Цель – привлечь внимание и показать, что ситуация совсем не такая, как ее преподносит администрация – что 10 безумных горожан пытаются мутить воду и использовать ее в своих целях. Наше требование – остановить строительство до разрешения ситуации в установленном законом порядке", - сообщил он.

Строительство начато с нарушением законодательства, убежден юрист. "Положение о природном парке запрещает менять агроландшафт и почвенный покров. Администрация якобы согласовала с Минприроды вырубку дубов, но смену агроландшафта и почвенного покрова никто не согласовывал. Мы требуем прекратить строительство, пока Генпрокуратура не разберется в законности проведенных экологических экспертиз и перевода лесов из ценных дубрав в противоэрозионный лес. По официальным данным самих же застройщиков, в соответствии с протоколом заседания Минтранса планируется срубить не менее 30 тысяч деревьев. Но в реальности полоса, вдоль которой будет осуществлено строительство, намного шире, чем декларирует администрация и застройщик, то есть будет вырублено больше. Если здесь будет дорога, здесь будет пятиметровая насыпь с экранами – не только не будет места для прогулок граждан, даже животные не смогут пройти. Мы будет в соответствии с законом проводить акции протеста, соблюдая законодательство в условиях [пандемии] ковида, будем проводить пикетирования, проводить информационную работу и писать обращения во все инстанции", - сказал Антон Гетманенко.

Жительница Клетского сельского поселения Анна сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что приехала «в поддержку активистов против строительства дороги через дубовый лес». «Я считаю, что губить природу, которая создавалась не чиновниками и государством, а естественным образом, - незаконно и неправомерно. Лучше расширить ту дорогу, которая есть, по той причине, что когда в будний день едешь с работы или на работу, то всегда стоит пробка. Эти бешеные деньги лучше потратить на что-то более нужное, например, на строительство школ, которых не хватает, детских садов, облагородить, в конце концов, город, а не пилить в нем деревья», - высказала свое мнение Анна.

Проживающий в пойме Владимир приехал, чтобы выразить свой протест и привлечь внимание администрации области. "Деревья произрастали и оберегались здесь десятилетиями. Сейчас мы (люди) можем все это порушить и понастроить этих бетонных клетушек, разрушить в очередной раз экологию. Существующую дорогу можно расширить, это облегчит движение, а грузовики могут [ездить] в объезд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат облдумы попросил прокуратуру провести проверку

Депутат областной думы Александр Осипов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что просил председателя комитета природных ресурсов предоставить экологическую экспертизу проекта. "Она мне сказала на заседании думы, что эта экологическая экспертиза не имеет уже никакого отношения, хотя за нее заплачено 417 тысяч рублей. Есть федеральный закон об особо охраняемых природных территориях – природных парках. Все работы по строительству линейных объектов, которые нарушают сложившуюся исторически экологическую обстановку, запрещены. Администрация вносит изменения в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которое разрешает рубку дубов на территории парка. Это изменение должно быть согласовано с надзорным органам – Росприроднадзором. Администрация говорит, что согласовала это с минприроды, но минприроды ничего не согласовывает. Росприроднадзор категорически против. Я хотел получить экспертизу, которую они якобы проводили, за нее были заплачены государственные деньги. Мотивируя этим, я на областной думе и до этого неоднократно обращался к сотрудникам администрации, которые мне отказали", - рассказал депутат.

По его словам, 7 июля он направил запрос в природоохранную прокуратуру о совершении преступления и о проведении проверки. "Вчера (6 июля) я установил здесь факт снятия грунтов. Нужно хотя бы остановить строительство вот на этом месте, возместить ущерб... Все документы, которые предоставляет комитет природных ресурсов, комитет по строительству и транспорту –все это противоречит федеральному законодательству. В 2018 году комитет строительства заказал проект, в котором определил виды работ, не проведя предварительных изысканий, не согласовав с природным парком, не проведя научных работ по определению ущерба. Более того - в перечне документов они не указали, что это природный парк, то есть заказывали проект, как будто здесь чистое поле. В 2019 году часть денег была выплачена по факту выполненных работ. Когда мы узнали, что трассировка пойдет по реликтовым дубравам, они начали находить полузаконные методы, как изменить ситуацию. Когда мы выступили против этой трассировки и указали на незаконность работ, началась травля активистов, общественников, в том числе и меня - начались подложные письма, анонимки, угрозы, неоднократно предлагалось изменить свою позицию в пользу этого проекта", - сказал Александр Осипов.

Активисты подали заявления в полицию

Власти не прислушиваются к мнению жителей, посетовала стоявшая с плакатом жительница Волгограда Татьяна Дмитриева. «Мы приезжаем сюда семьями. Место обезобразят, пострадают и животные», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На место сбора активистов была вызвана полиция. Активистка Тамара Гродникова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что фотографировала сотрудников полиции, и те предупредили ее, что, если она выложит их фото в интернет, то к ней «будут применены санкции». «После чего меня пригласили к машине, записали мои личные данные», - сказала она.

Гетманенко и Осипов написали заявления в полицию. Депутат Осипов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что заявление написано им "по факту уничтожения плодородного слоя земли и древесно-кустарниковой растительности". Антон Гетманенко добавил, что написал объяснение по поводу поданного заявления «о совершении преступления».

"Мы будем контролировать результат рассмотрения этих заявлений, чтобы правоохранительные органы их не задинамили, - сказал корреспонденту юрист Иван Иванов. – Здесь уже колоссальный ущерб природе – срезан значительный слой плодородного слоя без разрешения на строительство и проведение каких-либо работ. В ближайшее время будут уничтожены и зеленые насаждения».

Перед тем, как разъехаться, пришедшие к месту снятия грунта жители подошли к вагончику и технике, сфотографировались и проскандировали «Защитим наши родные дубы!».

Напомним, что 15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.